L'ACA recomana no permetre el bany a la platja d'Es Codolar de Tossa de Mar les properes 24-48 hores

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) recomana no permetre el bany a la platja d'Es Codolar de Tossa de Mar (Selva) les properes 24-48 hores. Tot plegat després que aquest dissabte passat una incidència a la depuradora hi aboqués aigua contaminada. La fuita es va detectar a primera hora del matí, després que un dels transformadors d'Endesa que subministra electricitat al municipi s'incendiés. L'afectació també va impactar en el subministrament elèctric del nucli antic del municipi, on la majoria de restaurants van tancar. Ara mateix l'estació de bombament ja funciona amb grup electrogen. Protecció Civil ha desactivat el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT).