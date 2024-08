Una norantena de carretons a la baixada de Sant Hilari

Sant Hilari Sacalm ha gaudit un any més de la tradicional baixada de carretons, la qual és la més antiga de Catalunya. Enguany el municipi selvatà ha celebrat la 41a edició d’aquesta activitat, i ho ha fet amb una norantena de vehicles.

Aquesta tradició va començar perquè el 1981 un grup d’amics es va disposar a fer carretons amb coixinets, unes peces de ferro d’uns 20 centímetres de diàmetre que usaven com a rodes, i quatre fustes. Aprofitaven els carrers amb pendent del municipi per activar la seva adrenalina.

«Tot plegat va començar com una broma. Era una activitat que vam organitzar per passar-nos-ho bé durant la Festa Major», va explicar Pep Permañé, president de Ça-Calm Exprés sobre els inicis d’aquesta tradició fa un any a Diari de Girona, quan es va celebrar la 40a edició.

«La baixada de carretons es feia per la plaça de l’església i es va haver de canviar el recorregut perquè no ens deixaven baixar per allà perquè les rodes de ferro marcaven el terra. Cada persona o cada grup feia el seu invent per tenir una estructura fins que, a poc a poc, els carretons es van anar articulant», va recordar.

Permañé també va explicar que l’entitat va organitzar la baixada de carretons durant quinze anys fins que, els constants xocs amb l’administració local van fer a l’entitat desistir. «Al final després de barallar-nos ho vam deixar de fer i després es van veure obligats a seguir perquè tota la gent del poble ja s’ho havia fet seu i es va convertir en una de les activitats més populars», va assenyalar.

Després de la baixada de carretons, els assistents van poder gaudir de la música d’ambientació amb La Principal de Cassà de la Selva i Lidia Noguerol DJ.