«Tinc clar que el principal premi que m’emporto és l’experiència»

Izan Membrive, estudiant de l‘institut de Santa Coloma de Farners, acaba de cursar 2n de batxillerat i es prepara per començar la carrera de Geologia. Fins aquí, no hi hauria cap fet especialment destacable, però, a més, el jove colomenc també ha guanyat una medalla d’or i una de bronze a l’Olimpíada Internacional de Geologia, celebrada del 8 al 16 d’agost a la Xina, concretament a Pequín.

D’on neix aquesta afició per la geologia?

Realment, va ser per accident. Tot va començar a finals de primària quan de sobte vaig descobrir que hi havia una ciència que estudiava els minerals i les roques. En aquell moment, em va estranyar perquè mai n’havia sentit a parlar, de manera que la vaig investigar i em va agradar molt. Més endavant, durant els meus estudis em vaig fixar que el temari de geologia que tant m’agradava acostumava a no explicar-se durant les classes o escurçar-se (encara que per sort no va ser el meu cas), i per això em vaig proposar estudiar-la pel meu compte i em va acabar de fascinar del tot.

Com ha sigut el camí fins a arribar a participar en una Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra a Pequín?

En primer lloc, tot va començar amb la fase regional a Girona. Gràcies a ser els primers en la prova en grup amb les companyes de classe amb qui ho vam preparar, cosa per la qual els hi estic molt agraït, vaig guanyar la fase regional i vaig poder accedir-hi a la nacional amb una de les companyes de la prova de grups. Durant aquesta competició, feta a Zamora, la meva companya i jo vam passar tres dies fent les proves i gaudint de la companyia de molta gent d’altres províncies espanyoles. Allà vam fer amistat amb molta gent, especialment amb els de Sevilla, Valencià, Barcelona i Càceres Finalment, vaig aconseguir el premi al segon millor equip i sumant-lo a la prova individual vaig aconseguir el quart lloc per classificar-me a la fase internacional.

Aquest any la temàtica de la competició era el Big Data, com eren les proves?

Les proves de Big Data estaven pensades per fer-se durant la prova teòrica individual a través de la web de DDE (Deep-time Digital Earth). Malauradament, va haver-hi un error en el sistema i no es va poder fer, de manera que aquesta part va quedar cancel·lada.

L’equip estava format per quatre persones més, com s’organitzaven?

Durant la prova de ESP (Earth’s Systems Project) ens vam poder organitzar molt bé, repartint-nos la feina i proposant un horari per poder controlar el temps limitat que teníem. Malauradament, crec que la nostra proposta de treball va «·pecar» de ser massa poc ambiciosa per poder guanyar cap medalla. En canvi, a la prova de l’IFTI (International Team Field Investigation) tot va ser molt més caòtic. Quan algú tenia una idea, simplement la posava en pràctica i després ensenyava els resultats als companys. Paradoxalment, això ens va ajudar a poder obtenir la màxima informació al camp i a poder fer la màxima recerca al laboratori.

Ha quedat primer en l’apartat d’Investigació de Camp per Equips internacionals. Pot detallar com ho ha aconseguit?

Per intentar destacar, el nostre equip va intentar anar més enllà de les qüestions d’estudi plantejades. Vam decidir prendre moltes mostres seguint certs patrons per trobar relacions més enllà del que ens van demanar. A més, durant l’anàlisi vam tractar de fer experiments addicionals per tal de confirmar les dades obtingudes.

També ha quedat tercer a la prova Individual Teòric-Pràctica, quina era la diferència amb l’altre apartat?

Aquesta prova estava dividida en dues parts: una teòrica repartida en dos exàmens de quatre hores i tres hores i mitja, respectivament, i després un examen pràctic on ens van portar a cinc afloraments geològics diferents i ens els van fer analitzar. Per tant, la diferència més gran és que estàvem completament sols davant grans reptes i només podíem comptar amb els nostres coneixements i intuïció per entendre i deduir allò que se’ns plantejava.

En què consisteix el premi com a guanyador?

Tinc clar que el principal premi que m’emporto és l’experiència, però, a més els guanyadors vam aconseguir emportar-nos les medalles corresponents i un diploma que ho corrobora. D’altra banda, alguns també els hi van donar el premi de poder estudiar a la universitat que vulguin, encara que en el nostre cas aquest tipus de premi ja s’entregava durant la fase nacional.

Què és el que més l’ha sorprès de la Xina?

Personalment, tot i que crec que també parlo per tot l’equip nacional, hi ha hagut moltes coses que ens han sorprès. Però, si n’hagués de triar una potser seria que molts xinesos ens demanaven fotos, i fins i tot, ens feien fotos pel carrer sense preguntar-nos i d’una manera molt descarada, com si no estiguessin acostumats a veure estrangers.

Tornarà a participar-hi l’any que ve?

No, perquè només s’hi pot participar en la fase internacional dues vegades. De totes maneres, gràcies a la posició que vaig obtenir a la fase nacional l’AEPECT (Asociación Española Por la Enseñanza de la Ciències de la Tierra) m’han convidat a col·laborar amb ells a la pròxima edició de l’Olimpíada Nacional, a València, per tal de conèixer la pròxima generació que tindrà l’oportunitat de viure aquesta experiència.

