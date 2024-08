Les restes vegetals que arriben a les platges, un recurs natural malentès

L’arribada a la costa de restes de vegetals marins autòctons (com la posidònia) és un fenomen que forma part del cicle natural i que és important per a la salut dels ecosistemes litorals. Això no obstant, sovint no es percep així, sinó que es jutja com a «deixadesa», com a escombraries, que cal retirar ràpidament.

En algunes platges és freqüent que hi arribin algues i plantes marines que han estat arrossegades des de dins de l’aigua fins a la sorra pels corrents i l’onatge, especialment en episodis de tempestes. Per aquest motiu, un equip científic, dins el que s’hi inclou Òscar Serrano, un expert del CEAB-CSIC (Centre d’Estudis Avançats de Blanes), ha explicat el paper ecològic d’aquestes restes en un article publicat a la revista Frontiers for Young Minds.

Aquestes restes s’originen als alguers, als prats de plantes marines i als boscos d’algues. La «fullaraca» és portada fins a la costa per les marees, les onades i el vent, i es diposita a la sorra o bé torna mar endins. En cada moment d’aquest «viatge», les restes fan una sèrie de funcions que són clau per a mantenir en bon estat els ecosistemes litorals. Una de les funcions més importants que detallen els investigadors és fer de barrera natural: «Si es deixen a la platja, aquestes restes ajuden a minimitzar l’erosió i a protegir el litoral dels temporals», asseguren.

Tanmateix, una altra de les seves funcions és ser llar o refugi de petits animals, la majoria invertebrats, com els isòpodes i amfípodes, crustacis d’aspecte semblant a les gambes. «Esdevé una excel·lent casa, ja que proporciona seguretat davant molts depredadors i protegeix de condicions difícils com, per exemple, una excessiva temperatura o radiació solar», explica el grup de científics. Alguns d’aquests organismes viuen només en aquestes restes, de manera que respectar-les és l’única forma de preservar aquestes espècies. A més, les restes vegetals a les platges també fan de fertilitzant. Quan es descomponen els nutrients acaben arribant a entorns terrestres o tornant al mar, enriquint i ajudant a mantenir en bon estat aquests ecosistemes. Contribueixen, doncs, a què neixin i creixin més plantes i animals.

Tot i la clara importància ecològica d’aquesta vegetació que arriba a la sorra, sovint aquestes restes no són apreciades. Amb l’errònia idea que una platja sana és una platja blanca i sense cap «destorb», sovint es corre a eliminar-les, fins i tot usant maquinària pesant, causant un impacte negatiu en els ecosistemes, i sense ni tan sols donar cap ús pràctic a tot el material retirat. «Una forma de fer que s’hauria d’evitar sempre que sigui possible», assenyalen.

L’excepció a la recomanació de no retirar aquestes restes és quan, en punts concrets n’arriben quantitats ingents acumulant-se en altíssimes muntanyes fumejant pels gasos sorgits del procés de descomposició. «En aquests casos, l’extracció acaba essent necessària, però s’ha de fer en la justa mesura i amb mètodes de mínim impacte, que evitin malmetre l’entorn», conclouen.