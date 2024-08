Rescaten un banyista inconscient a la platja de Lloret i dues vigilants de Protecció Civil el reanimen

Actuació amb bon resultat aquest dilluns a la platja de Lloret de Mar. Uns banyistes han rescatat un home que ha tingut problemes a l'aigua i l'han tret inconscient fins a la sorra.

Això ha succeït cap a les quatre de la tarda i dues vigilants de Protecció Civil de Lloret que es trobaven al passeig Agustí Font, han observat com uns banyistes treien aquesta persona i no han dubtat a baixar fins a la platja. Un cop a la sorra i, en veure que no respirava, han iniciat les maniobres reanimació de RCP.

Arran dels fets també s'han desplaçat a la zona membres del servei de Salvament i Socorrisme, de la Policia Local i del SEM que han acabat de donar suport a l'actuació.

Gràcies a la ràpida intervenció de les voluntàries de Protecció Civil, l'home, d'uns 40 anys i de nacionalitat francesa, s’ha recuperat, destaquen fonts municipals.

La dona embarassada

L'home ha estat traslladat estable a l'hospital de Blanes. Es dona el cas que a la platja hi havia la seva parella i aquesta està embarassada. Pels nervis i arran del que li ha succeït a ell, li han vingut contraccions i juntament amb l'home també l'han evacuat per precaució arran de l'avançat estat de gestació a l'hospital de Blanes.