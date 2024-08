La reforma del mercat municipal de Lloret encara la recta final

La reforma del mercat municipal de Lloret es troba «en la darrera fase constructiva», segons expliquen des de l’Ajuntament. Aquests treballs, que es van iniciar a finals d’octubre de l’any passat i que disposen d’un pressupost de 3.441.457,90 euros (IVA inclòs), serviran perquè el mercat municipal esdevingui «un nou equipament de referència a Lloret, que combini la venda al detall amb la degustació». Tanmateix, l’ens selvatà explica que preveu l’obertura de l’establiment l’any 2025. «Aquesta tardor s’iniciarà el termini per presentar sol·licituds a la licitació que ha de regir la concessió de les diferents parades», afegeixen.

«L’edifici està dissenyat sota criteris d’eficiència energètica i materials més sostenibles, i a més de les parades de venda, l’equipament també preveu una aula gastronòmica, i una aula polivalent que permetran dinamitzar i apropar el Mercat de Lloret a la ciutadania», detallen des de l’Ajuntament de Lloret. El consistori ha pogut finançar el projecte gràcies a l’obtenció d’un fons europeu Next Generation i per la finalització de la concessió als paradistes (en pròrroga des del 2014).

La reforma es basa en actuacions què prioritzen criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i digitalització; en aquesta línia inclou la renovació total de la coberta que, segons l’Ajuntament, serà un element «diferenciador» del nou equipament, juntament amb una gran façana oberta a l’exterior.

Altres actuacions que s’estan fent, les quals van ser detallades per l’Ajuntament l’any passat, són l’enderroc interior amb la construcció de les noves parades (n’hi haurà 12 en total), la rehabilitació i adequació de les dues plantes d’aparcament per a una vuitantena de vehicles; la digitalització de l’espai; un petit autoservei que complementarà l’oferta existent; l’adequació d’un espai per a la recollida sostenible dels residus; la incorporació d’una sala polivalent per dur a terme diferents activitats de dinamització de l’equipament, o la creació d’una aula gastronòmica a l’altell.