Requisen 3.469 falsificacions valorades en 1,5 milions en nou botigues de Lloret

La Guàrdia Civil ha requisat 3.469 falsificacions valorades en 1,5 milions en nou botigues de Lloret de Mar. La policia ha deixat els propietaris dels locals com a investigats.

Aquest cop contra les falsificacions s'ha realitzat durant el mes d'agost en el marc de la “Operació Liberty”i tots els articles són de marques de prestigi i reconegudes.

Les inspeccions es van fer després de tenir notícia que els agents de la Guàrdia Civil hi hauria 13 locals que tenien exposats per a la venda diferents articles suposadament falsificats. Aquí hi ha des de sabatilles, complements, productes tèxtils, entre altres.

Els agents van començar a investigar per confirmar els fets i van confirmar que efectivament diversos locals comercials tenien gènere exposat per a la venda que era sospitós. Per tot això es van realitzar inspeccions a nou locals per confirmar si els articles eren rèpliques.

Els agents van comprovar que efectivament els articles eren falsificats i els propietaris no van poder confirmar l'adquisició legal. Durant les inspeccions, van requisar 3.469 articles de marques de prestigi per un valor d'1,59milions d'euros. Els propietaris van acabar citats com a investigats.

La Guàrdia Civil de Girona porta intervinguts 10.940 articles falsificats per un valor total de 6,17 milions d'euros des de principis d'any.