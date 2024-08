Vídeo | En cerca i captura dos lladres que van robar a uns turistes alemanys pel mètode del peruà a l'AP-7 a Vilobí

La xarxa viària segueix essent un punt molt atractiu pels delinqüents. Circulant per l'AP-7 es pot veure com en diferents idiomes des de Trànsit s'alerta de la possibilitat de patir algun fet delictiu durant el viatge. Aquests solen ser furts i robatoris i fan anar de corcoll als Mossos d’Esquadra. Les dades obertes del cos policial mostren que hi ha hagut 395 casos el primer trimestre. Aquí hi ha tant els furts, els furts a interior de vehicles, els robatoris a interior de vehicles com també els robatoris violents. El furt a interior de vehicle és el més freqüent amb 175 casos en tres mesos de 2024.