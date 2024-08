La Cambra i Blanes s’uneixen per impulsar el teixit empresarial

La Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Blanes mantenen un conveni de col·laboració per impulsar el teixit empresarial i l’ocupació al municipi, el qual el proper quadrimestre incorpora noves actuacions i una edició de la Fira TreballemGi. La recent trobada a la seu cameral del president de la cambra gironina, Jaume Fàbrega, amb el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa del consistori, Joan Felip, va servir per definir les actuacions que es desenvoluparan durant els darrers quatre mesos de 2024.

Suport als joves

D’aquesta manera, es faran diverses accions formatives a Blanes de garantia juvenil per a menors de 30 anys i també per a majors de 45 anys. «Són col·lectius que tenen més dificultats per inserir-se al mercat laboral», expliquen des de l’Ajuntament. En aquesta línia de suport ocupacional, el proper 27 de novembre es farà la 14a edició de la Fira TreballemGi, que en aquesta ocasió serà en format híbrid. Els candidats hi accediran tant presencialment com en línia per valorar ofertes laborals d’unes seixanta empreses en cerca de talent.

A més, també s’ha obert la convocatòria de «Diagnosis comercial» en el marc del programa d’impuls al comerç minorista per millorar la seva competitivitat.

Per últim, durant la reunió també es va recordar la possibilitat que empreses blanenques puguin presentar-se als guardons per establiments històrics que la Cambra atorga cada any per a firmes que han complert més de 50 anys de trajectòria.