Demanen l'abolició del correbous de Vidreres: "El maltractament animal no és una cosa que es pugui consultar"

La localitat de Vidreres celebrarà, un any més, el correbous aquest dissabte a les cinc de la tarda per la Festa Major del poble. Una activitat gairebé igual de tradicional que la polèmica que l’envolta. Enguany, les plataformes de PACMA i Girona Animal Save han decidit col·laborar per convocar una manifestació amb l’objectiu “d’abolir el correbous de Vidreres”. “Demanem que no es facin aquesta mena de festivitats amb animals”, detalla la coordinadora de PACMA, Aitziber Saenz de Buruaga.

Els organitzadors esperen reunir una trentena de persones el dissabte, a un quart de cinc de la tarda, davant del pavelló esportiu de Vidreres per protestar contra una activitat que l'any 2019 va ser molt qüestionada, ja que un toro va saltar a les graderies de la plaça i va ferir vint persones fins a ser abatut a trets per la policia.

La polèmica envers el correbous de Vidreres va provocar que l’any 2021 es realitzés un referèndum per decidir si s’hauria de continuar fent o no. Els resultats van ser molt ajustats, però, van concloure que Vidreres mantindria els correbous i que continuaria com a únic municipi gironí a tenir-ne. Els veïns van decidir aleshores, amb el 53,5% dels vots preservar l'espectacle taurí de la Festa Major. La consulta ciutadana va tenir una participació del 24,31%. D'un cens de 6.983 persones només van participar-hi 1.685. “Hem de tenir en compte que els resultats van ser molt ajustats i que es va fer en una època complicada per la covid-19”, diu Saenz de Buruaga. “A més, el maltractament animal no és una cosa que es pugui consultar”, conclou.

Tanmateix, des de l'Ajuntament de Vidreres no han volgut fer declaracions sobre la convocatòria d'aquesta manifestació.