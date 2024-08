Cacen un conductor temerari que havia fugit d'un control circulant per Salt a 124 km/h en un tram de 50

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un cotxe que anant begut i drogat va provocar un accident de trànsit aquest dilluns a Vidreres. Va col·lidir frontalment contra un camió a Vidreres, un vehicle que va acabar incendiat.

Es dona el cas, que els Mossos també l'investiguen per uns fets del mes passat, fugir d'un control i conducció temerària per Salt. Durant aquest episodi, la Policia Local de Salt el va denunciar després de ser caçat per un radar per circular a 124 km/hora en un tram regulat a 50.

L'arrestat té 28 anys i està acusat de ser presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes d’alcohol i drogues i lesions per imprudència.

Els fets van ocórrer cap a les deu de la nit del mateix dia a la C-63, al punt quilomètric 7, dins el terme municipal de Vidreres, on es va produir un accident de trànsit per una col·lisió frontal d’un turisme contra un camió. El cotxe que circulava sentit Lloret de Mar va envair el carril contrari i va xocar frontalment amb un camió que circulava sentit Vidreres.

De resultes de l’accident el camió es va incendiar i el foc es va estendre al turisme i va afectar també l’asfalt. Els dos implicats en l’accident van patir lesions i els van traslladar a l’Hospital Trueta. Un cop al centre hospitalari se li va fer la prova d’alcoholèmia al conductor del turisme, que va donar un resultat de 0,53 mg/l en aire expirat, el doble de la taxa màxima permesa. També va donar positiu en drogues, concretament, en consum de cocaïna.

Per aquest motiu el conductor, els Mossos de Trànsit van detenir-lo com presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol penalment punible i un altre delicte de lesions per imprudència.

Fuig d'un control a gran velocitat

Els Mossos també investiguen a aquest mateix home per un fet comès el dia 28 de juliol a Salt. Concretament, per un delicte de conducció temerària, per fugir d'un control d’alcoholèmia a la sortida 7 de l’AP-7. Cap a tres quarts de vuit del matí quan els Mossos estaven fent aquest control l’arrestat, en veure el control, va fugir marxa enrere fins a la rotonda que hi ha abans de l’entrada d’aquesta via i després va marxar a gran velocitat.

Durant la fugida va passar per un radar fix proper a 124 Km/ hora quan la velocitat està limitada a 50 Km/h. Per aquest fet, també va quedar denunciat penalment per part de la Policia Local de Salt per un delicte contra la seguretat viària per circular amb una velocitat superior a 60km/h en via urbana.

Fruit de la coordinació entre els dos cossos policials i amb les imatges recollides pel radar es va poder identificar el detingut com el conductor del vehicle amb el qual es va cometre la infracció. .