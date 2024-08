Roben amb violència un Rolex valorat en uns 35.000 euros a un turista a Blanes i fugen en patinet

La Policia Local de Blanesha detingut uns lladres que van robar amb violència un Rolex valorat en uns 35.000 euros a un turista a Blanes i van fugir en patinet. Els agents van localitzar als delinqüents poc després dels fets.

Els fets van tenir lloc el passat 6 d’agost a ple dia, a quarts de 10 del matí. La Policia Local de Blanes va rebre una trucada informant d’un robatori que s’havia produït al barri d’Els Pins, a la zona turística del municipi. La víctima era un turista francès a qui van estirar amb violència i robar el rellotge.

Aquest els va aportar una descripció dels dos autors, així com la direcció per on havien fugit. Concretament, havien fugit amb un patinet -vehicle de mobilitat personal, pels camins que voregen el riu Tordera. Arran de les explicacions, els agents van començar a indagar i a buscar-los. Finalment, els agents van localitzar i detenir als dos autors molt a prop, pels camins dels voltants de la GI-682, la carretera d’Accés a la Costa Brava.

Els policies també van localitzar el rellotge, que els delinqüents havien llençat a uns matolls del costat. Durant la detenció van poder veure un tercer sospitós que, al veure l’actuació, va sortir corrent en direcció al municipi veí de Palafolls.

La Policia Local de Blanes es va posar en contacte amb les Policies Locals de Palafolls i Malgrat de Mar per seguir la pista de la tercera persona. A més, van poder constatar que poc després que durant la seva fugida havia perdut una bossa de mà, que va quedar després custodiada a la caixa forta de la prefectura policial.

La detenció i l’operatiu es va donar per finalitzat cap a dos quarts de 12 del migdia, poc més de dues hores després del robatori violent, indica l'ajuntament de Blanes.