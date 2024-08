Blanes aprova la requalificació d’una part del terreny de Peixos Ros per fer un parc forestal interactiu

L’Ajuntament de Blanes va aprovar ahir, de manera provisional, la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per requalificar una franja del terreny de Peixos Ros, classificat com a sòl urbanitzable, per fer un parc forestal Interactiu. El projecte també inclou un centre d'interpretació de la flora autòctona, un espai mirador i una ruta, anomenada “la ruta dels tres turons”. “L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural de Blanes i promoure la cura del bosc, així com d'espais saludables”, expliquen des de l’Ajuntament.

De la mateixa manera, el consistori assenyala que la permuta bescanvia una zona verda de 1.236 m² a peu de carretera per la franja d'un monticle de 2.461 m² de titularitat privada situada al nord dels terrenys, que passarà a qualificar-se com espai lliure públic. A més, l’ens detalla que la zona verda pública que passarà a titularitat privada mantindrà el mateix tractament d'arbrat i que també s'hi habilitarà un aparcament perquè puguin estacionar-hi els 150 treballadors, que s'incorporaran a la instal·lació de Freskibo, fins ara ubicat en una altra població.

Tots dos punts van tenir el suport de tots els grups polítics llevat de la CUP, que es va abstenir. “Aquesta aprovació significa el primer pas perquè, en el futur, permeti impulsar la creació d'un parc forestal interactiu al nord de la GI-682, als terrenys de Grup Ros, l'empresa blanenca d'elaboració i comercialització a l'engròs de productes de la mar”, assenyalen des de l’ens local.

"La proposta de millora de la zona suposa l'oportunitat d'oferir una nova proposta d'oci natural per tot l'any a partir de la conservació del bosc mediterrani de Blanes, tal com s'està fent a d'altres municipis", remarca l'Ajuntament.

“A partir d'un element arquitectònic sostenible, que es construiria a partir de fustes del mateix entorn, s'hi definirà un espai amb un centre d'Informació, l'espai de recepció per l'inici i cloenda de la ruta dels tres turons, i l'espai per a recepció d'activitats i tallers a l'aire lliure, amb una aula oberta per a escoles, associacions o altres entitats interessades”, explica el consistori. L'espai mirador disposarà de vistes a Santa Bàrbara, Sant Joan i el tramat de nucli vell. Finalment, “la Ruta dels Tres Turons” inclou un recorregut de 5,20 km amb un itinerari que passa pel turó de Montells, el turó d'en trompa i el turó d'en Bruno.