La dona de 67 anys atropellada a Blanes es troba greu a l’UCI

La dona de 67 anys que va ser atropellada el dijous el matí a Blanes està ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Josep Trueta de Girona. La víctima es troba en estat greu amb pronòstic reservat en aquesta àrea del centre sanitari i estable dins la gravetat, segons fonts hospitalàries.

Aquest accident de trànsit va produir-se en una àrea molt concorreguda de la ciutat, l’avinguda dels Pavos de Blanes. Concretament, a l’avinguda dels Pavos de Blanes, a l’altura del número 12, a tocar d’un pas de vianants.

Per causes que es desconeixen i la Policia Local investiga, un cotxe va envestir la vianant mentre travessava el vial. L’impacte la va fer caure a terra i va rebre un fort cop al cap. Inicialment, la dona va caure inconscient, però al cap d’un moment sortosament va recuperar la consciència, com van confirmar fonts oficials.

L’accident de trànsit va fer mobilitzar fins a la zona els cossos d’emergències: patrulles de la Policia Local de Blanes, dues ambulàncies i l’helicòpter del SEM i dues dotacions dels Bombers.

Els sanitaris del SEM van atendre la dona al lloc dels fets i a continuació, la van pujar al mitjà aeri i la van evacuar greu a l’hospital Trueta, on roman a l’UCI.

