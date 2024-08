Tretze restaurants a la mostra «La Cuina del Cim i Tomba» de Tossa

La 22a campanya gastronòmica del plat típic de Tossa de Mar, «La Cuina del Cim i Tomba», es portarà a terme durant tot el mes de setembre a tretze restaurants de la localitat selvatana. La presentació pública d’aquesta mostra es va fer ahir, una iniciativa organitzada per l’Associació de la Cuina Tradicional Tossenca.

«La Cuina del Cim i Tomba» consisteix en el fet que cada restaurant associat elabori un menú on ofereixi el plat «Cim i Tomba», des de l’1 al 30 de setembre. Aquest tradicional plat té els seus orígens en la cuina marinera de Tossa de Mar. Asseguren que va sorgir com una manera pràctica per als pescadors locals de cuinar el peix menys comercial, que no es venia al mercat. Aquests pescadors utilitzaven els peixos de roca i altres menys valorats, juntament amb verdures i patates, per crear un estofat nutritiu que poguessin gaudir a bord de les seves barques o després d’una jornada de pesca.

Aquest menjar es caracteritza per l’ús de peix de roca, que aporta un gust intens al brou, i per la seva senzillesa en la preparació.

«Tombar» els ingredients

El nom «Cim i Tomba» és molt probable que provingui del moviment de «tombar» els ingredients dins l’olla, una vegada el plat estava gairebé cuinat, per assegurar que els sabors es barregessin bé i que tot quedés ben impregnat del gust del brou.

Enguany, a l’acte de presentació el «convidat estrella» ha estat el xef tossenc del restaurant «Disfrutar» de Barcelona, David Gil Julià. Aquest restaurant ha estat notícia recentment per haver guanyat la seva tercera estrella Michelin i per haver estat nomenat com a millor restaurant del món.

Els establiments locals que participen en la campanya d’enguany són Bahia, Can Carlus, Can Pini, Castell Vell, El Petit, Marina, Mestre d’Aixa, Minerva, Sa Barca, Sa Muralla, Túrsia, Víctor i Victòria.