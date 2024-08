El correbous de Vidreres omple «la Monumental» sense incidències

El poble de Vidreres va celebrar un any més un dels actes més característics de la seva festa major, el tradicional correbous. L’esdeveniment de dissabte va aplegar centenars de persones a l’espai situat a l’esplanada al costat del pavelló municipal.

Molts dels assistents van seguir el correbous des de les graderies instal·lades per a l’ocasió, però no van ser pocs els que es van animar a baixar a la pols. L’Associació Correbous Vidreres va organitzar un correbous en què, com és habitual, l’esplanada del pavelló va convertir-se en «la Monumental de Vidreres», la plaça on se celebra el correbous. La Policia Local no va tenir constància de cap incident.

L’Ajuntament tampoc va considerar cap acció remarcable en una jornada totalment multitudinària al poble. Va haver-hi cues per a accedir a «la Monumental» i, fins i tot, asseguren que algunes persones van quedar-se fora en no poder entrar a un recinte ple de gom a gom.

Manifestació en contra

Abans del correbous també va tenir lloc una manifestació que en demanava l’abolició. Les plataformes PACMA i Girona Animal Save van col·laborar en una protesta sense incidències rellevants.

La concentració va reunir unes vint-i-cinc persones fora el pavelló. La coordinadora de PACMA, Aitziber Saenz de Burgara, assegura que el correbous «no es pot normalitzar, perquè és maltracte animal».

L’any 2021 el poble de Vidreres va celebrar un referèndum per a decidir si calia continuar fent el correbous o no. El resultat va ser d’allò més ajustat, amb vots favorables d’un 53,5% dels veïns a preservar l’espectacle taurí. A més, la participació, en època postpandèmica, no va arribar al 25%. «El maltractament animal no és una cosa que es pugui consultar», apuntava fa uns dies a aquest diari Saenz de Buruaga.