Lloret de Mar dona consells per un bany segur amb la campanya «A l’aigua, risc zero»

Lloret de Mar és un dels municipis escollits per participar en la campanya d’estiu «A l’aigua, risc zero». Es tracta d’una iniciativa de la Direcció General de Protecció Civil que té per objectiu difondre a la població consells sobre autoprotecció per gaudir d’un bany segur i reduir el nombre de lesions i ofegaments en platges, piscines i aigües interiors.

Per fer arribar els consells de seguretat als banyistes i a la població més vulnerable, com ara infants o gent gran, Lloret de Mar reparteix els ventalls informatius que ha editat la Generalitat. En els ventalls es poden llegir algunes de les recomanacions bàsiques: «banya’t en espais vigilats», «no entris a l’aigua si no et trobes bé», «vigila sempre els infants» i també s’informa del significat de les banderes d’estat de la mar. Aquests ventalls també es poden recollir en els mòduls de salvament i socorrisme de les platges, oficines d’informació i turisme, i als centres cívics, entre altres dependències municipals.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que «és una iniciativa molt encertada i molt important, especialment per sensibilitzar a la població més vulnerable, com és la gent gran i els infants».