Enxampen a Lloret de Mar un lladre amb dotze ordres de detenció pendents i que feia servir una identitat falsa

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Lloret de Mar (Selva) un home de 20 anys que tenia dotze ordres de detenció, una de les quals també d’ingrés a presó. L’arrest es va produir el passat 25 d’agost quan la Policia Local de Lloret va portar el sospitós fins a la comissaria dels Mossos per complimentar una notificació judicial que tenia pendent. Allà, els agents van descobrir que el sospitós feia servir una identitat falsa i que la seva real acumulava fins a dotze ordres de detenció emeses per jutjats de Barcelona per delictes relacionats amb robatoris. A més, l’home portava dos mòbils quan se’l va detenir, un dels quals es va descobrir que l’havia sostret en un robatori en interior de vehicle a principis d’agost a Barcelona.

Per tot plegat, els Mossos van detenir el mateix dia 25 el jove que té nombrosos antecedents. L’endemà el sospitós va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes per respondre dels delictes.