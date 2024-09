Èxit en la campanya de donació extraordinària de sang

Un total de 211 persones han participat a la Campanya Extraordinària de Donació de Sang d’aquest mes d’agost a Blanes, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Girona. Durant tres dies consecutius, es van fer donacions a una carpa instal·lada al Passeig de Mar, a tocar del Carrer Ample. Dels participants, 184 van poder fer efectiva la seva donació, mentre que 27 van ser oferiments no acceptats per motius mèdics. Destaca que 21 persones van donar sang per primera vegada. La participació d’enguany ha superat la de l’any passat, que va comptar amb 118 donants. Aquesta campanya forma part d’una iniciativa més àmplia per fomentar la donació de sang durant l’estiu, en què sol haver-hi més escassetat al variar els hàbits de la gent. La pròxima campanya de donació a Blanes tindrà lloc aquest mes a la Biblioteca Comarcal.