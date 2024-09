Lloret de Mar engega una campanya informativa sobre tinença d'animals i començarà a multar a partir del 16 de setembre

Lloret de Mar ha iniciat una campanya informativa sobre la tinença responsable d'animals de companyia i començarà a multar a partir del 16 de setembre. Durant aquests dies, la Policia Local i membre de Protecció Civil intentaran conscienciar els propietaris de la importància de complir la normativa. Entre d'altres coses, que cal que portin bosses de recollida d'excrements i ampolles d'aigua pels orins, que es poden recollir de manera gratuïta a les oficines de l’OIAC. A més, la normativa també inclou l’obligatorietat de què els animals tinguin xip i que els propietaris o conductors d'animals potencialment perillosos disposin de la corresponent llicència municipal. Les multes per incomplir-la poden arribar als 750 euros.

D'altra banda, a partir del 16 de setembre i fins al 16 d'octubre, es tornarà a posar en marxa la campanya d’identificació i cens d’animals de companyia. La iniciativa servirà per a implantar el xip gratuït i fer l'alta censal de gossos, gats i fures amb gratuïtat per a l'any en curs. Es podrà fer a través de quatre centres veterinaris col·laboradors: Clínica Ignasi Mir, Clínica Veterinària Lloret dede l Mar, Clínica El Vellmarí i el Centre Veterinari Canvet. També, i en el marc de la Fira Animalista del 22 de setembre al Water World, es podrà fer amb la clínica veterinària Laura Martínez Lidón.

L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, destaca que "l'objectiu de la campanya és continuar apostant per la bona convivència en els espais comuns i garantir l'excel·lència de l'espai públic". Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Cristina Aymerich, recorda que "els propietaris tenen a la seva disposició bosses per a recollir excrements i ampolles d'aigua pels orins a l'OIAC, de manera gratuïta".