Mor una dona en caure d’una alçada d’uns 40 metres a la zona del castell de Tossa de Mar

Una dona ha mort aquest dilluns en caure d’una alçada d’uns 40 metres a la zona del castell de Tossa de Mar (Selva), segons han explicat els Mossos d’Esquadra. Els cossos d’emergència han rebut l’avís del succés poc després d’un quart de cinc de la tarda. Els Bombers hi han enviat cinc dotacions terrestres i un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (Grae). Un cop han arribat a l’indret, però, no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec del cas i han obert una investigació per esclarir-ne les circumstàncies. Les primeres hipòtesis apunten a un accident.