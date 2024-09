L'alcalde de Tossa: "Hem de ser solidaris. No és un problema de l'estat espanyol, és un problema europeu"

"No ho trobo just per ells, ja que arriben a un poble petit quan ja acaba la temporada d'estiu. No trobaran feina ni podran fer res", apunta Sebastià Riva, un veí de Tossa de Mar, sobre l'acollida del municipi de 200 migrants procedent de les Canàries. Malgrat que l'alcalde de la localitat, Martí Pujals, va apuntar aquest diumenge que l'arribada d'aquestes persones es produiria dilluns, oficialment encara no se sap si es farà entre demà o demà passat, amb dues tandes de 100 persones, respectivament.

La intenció és que aquests migrants estiguin a Tossa un mes mentre s’analitza el seu cas i després es puguin portar a terme els reagrupaments familiars que corresponguin.

"És un tema molt complicat. No sé si trobo bé que acollim aquesta quantitat de persones, som un poble molt petit", expressa per la seva banda Carme Llopart. La tossenca reflecteix el pensament de la gran majoria de veïns del poble, els quals, com va expressar l'alcalde, es troben a favor de l'arribada de migrants, però no de la quantitat d'aquests. El batlle va explicar aquest diumenge que l'any passat Blanes, amb "vuit vegades la població de Tossa", va acollir la mateixa xifra de persones.

D'altra banda, Roser Santané, "tossenca des de petita", assegura que el poble "no es pot permetre l'acollida d'aquestes persones", segons el seu parer "no hi ha feina ni tan sols per la gent del poble". "Què faran? De què viuran? Ara acaba la temporada d'estiu i tots els negocis tanquen i fan fora els treballadors", assenyala Santané. De la mateixa manera, la veïna explica que "li fa por" que aquesta arribada de migrants "pugui generar un conflicte violent amb la gent que està en contra de la seva arribada".

"Tothom necessita una oportunitat"

"Em sembla perfecte. Totes les persones necessitem una oportunitat i els hem d'ajudar", explica Purificación Mondejar. La veïna de Tossa explica que ella va arribar procedent de Jaén amb 10 anys (ara en té 68). "El que s'ha de fer és ensenyar-los-hi un ofici perquè puguin treballar, a Tossa falta molta gent per a la construcció, per exemple", diu Mondejar. "Tothom busca el millor per a un mateix i per a la seva família. Ens hem d'ajudar entre tots", conclou.

Solidaritat i planificació

"L'arribada de persones migrades a Tossa de Mar, un poble on l'economia depèn en gran manera del turisme, pot ser un desafiament considerable, especialment quan aquestes persones arriben al final de la temporada turística", explica la treballadora social Vicky Martínez. "La solidaritat i la planificació comunitària poden ajudar a assegurar que aquests nous membres puguin establir-se de manera segura i productiva, fins i tot en temps difícils", assegura la tossenca. "Per enfrontar aquests desafiaments és crucial que la comunitat treballi junta per a desenvolupar estratègies que facin costat als nouvinguts, i que aquestes persones puguin sentir-se benvingudes i connectades, independentment de l'època de l'any", afegeix Martínez.

Per la seva banda, el batlle Pujals detalla que les persones que arribaran a Tossa són "tot adults" i que ja han passat un cribratge sanitari. "Nosaltres entenem que hem de ser solidaris, perquè això no és un problema de l'estat espanyol, sinó que és un problema europeu", diu Pujals. Això no obstant, Pujals es queixa de la "falta de transparència": "Volem saber exactament quanta gent està acollint Castella la Manxa o Extremadura, per exemple", denuncia l'alcalde.

L'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals. / ACN

Una parada tècnica

"El delegat del Govern, Carlos Prieto, m'ha comentat que és una parada tècnica i que és possible que només es quedin dues setmanes", precisa Pujals. "Segons m'han explicat volen fer una anàlisi individualitzada per poder derivar-los. Molts van a reagrupaments familiars a Bèlgica, França i altres països d'Europa", explica l'alcalde.

Finalment, el batlle comenta que "li fan més por la gent amb discursos d'odi, que no pas els refugiats que han d'arribar". "Estic mirant una mica el que comenten per xarxes i és terrible", denuncia el juntaire. "Els serveis policials locals ja estan alerta i en contacte amb els Mossos d'Esquadra", puntualitza l'alcalde.