Les imatges guanyadores del concurs dels focs i les festes de Blanes
Carlos Haro ha obtingut el primer premi en la categoria de Focs d'Artifici i Xabier Xaubet s'ha endut el guardó en tres categories: Festa Major, Correfoc i Fira d'Atraccions
Carlos Haro i Xabier Xaubet han estat els guanyadors del 28è Concurs Fotogàfic Focs, Fires i Festes de Blanes. El primer premi en la categoria de Focs d'Artifici ha estat per Haro, i Xaubet s'ha endut el guardó per tres categories: Actes Festa Major, Correfoc i Fira d'Atraccions. S'han presentat 79 treballs.
Casa Saladrigas va acollir el passat cap de setmana la inauguració de l’exposició que aplega els treballs guanyadors i finalistes del Concurs.
El 28è Concurs Fotogràfic ha estat organitzat un any més pel Departament de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes amb la i col·laboració de l’AFIC, l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. Aquest 2025 s’ha destacat la bona qualitat de les composicions presentades, tal com van coincidir en valorar els membres del jurat durant la jornada en què es van trobar per emetre el veredicte.
Han concorregut un total de 79 fotografies corresponents a 22 autors i autores sumant les quatre categories. L’any passat es va afegir per primera vegada una nova categoria: la Fira d’Atraccions, que es va sumar a les altres tres que hi havia hagut fins llavors: el concurs de Focs d’Artifici, el Correfoc i els actes que composen la Festa Major.
El jurat l’han format enguany Mario Ros, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Blanes i aficionat al món de la fotografia des de petit; Josep lluís Fillat, president de Fotofilm Calella, i Joan Buch, president de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Vicenç de Montalt. Després d’haver examinat totes les fotografies, una per una, van emetre el veredicte per unanimitat.
41 imatges dels Focs
De les quatre categories, la que ha comptat amb un major nombre de treballs presentats, com ja ha estat habitual durant tots aquests anys, és la de Focs d’Artifici, amb 41 fotografies. L’han seguit la modalitat del Correfoc, amb un total de 16 instantànies; Actes i Activitats de la Festa Major amb 13 treballs; i finalment la categoria de la Fira d’Atraccions, amb 9 obres.
El lliurament dels premis va tenir lloc dissabte passat al vespre, i el van encapçalar el tinent d’alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, i el president de l’AFIC, Joan Membrives. Els van acompanyar d’altres regidors, així com Joan Gallego, del Gremi de Firaires, que han finançat els premis d’aquesta categoria, i membres de l’entitat fotogràfica. El certamen preveu un total de 12 guardons, repartits de la següent manera: tres per a cadascuna de les quatre categories, on hi ha un primer premi dotat amb 150 € i dos premis finalistes de 75 € cadascun.
Guanyadors i finalistes
En l’apartat de Focs Artificials el primer premi l’ha guanyat Carlos Haro, i els finalistes han estat Maica Creus i Albert Andreu. El primer premi de les tres restants categories ha estat, per partida triple, Xavier Xaubet, que l’any passat ja es va endur el primer premi en dues categories: actes de Festa Major i Fira d’Atraccions.
Per la seva banda, les fotografies finalistes en la categoria d’activitats de la Festa Major són de Lluís Mateu i Pablo Ntutumu; en la secció del Correfoc han estat guardonades les fotografies de Lluís Mateu i Albert Andreu; i finalment a la secció de la Fira d’Atraccions les dues finalistes són obra de Montserrat Moraleda i Dean Kos. L’exposició fotogràfica es podrà visitar a Casa Saladrigas fins al 30 d’agost, de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de dijous a dissabte de 17 a 20 h.
