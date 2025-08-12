Detingut el llogater d'una casa de Caldes per cultivar-hi marihuana

Caldes de Malavella

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners han detingut el llogater d'una casa de Caldes de Malavella per cultivar-hi marihuana.

Després de tenir indicis de l’activitat il·legal, els agents van obrir una investigació i, un cop confirmats els fets, van sol·licitar l’autorització judicial corresponent. L’entrada i escorcoll al domicili, situat a la urbanització del Llac del Cigne, es va dur a terme dimarts 5 d’agost a les sis del matí.

En l’operatiu hi van participar la Unitat Canina, efectius de l’ARRO, d’Investigació i de Seguretat Ciutadana. La casa, de dues plantes, estava pràcticament tota habilitada per al cultiu intensiu de marihuana.

Els agents hi van localitzar 42 planters i 64 plantes d’un metre d’alçada, i van desmantellar tota la infraestructura destinada a la plantació. Es van intervenir focus, fertilitzants, filferros, plàstics i altres materials utilitzats per al cultiu. A la cuina de l’habitatge, a més, es van trobar prop de dos quilos de cabdells ja processats i sis grams de cocaïna.

L’inquilí, un home de 27 anys amb antecedents policials, va ser detingut com a presumpte responsable dels fets.

