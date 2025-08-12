Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
Un detingut, armes blanques i drogues requisades en un operatiu que obre una investigació penal per tràfic i greus irregularitats al local
Un operatiu conjunt entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Blanes, realitzat aquest el 2 d’agost en una discoteca del barri de La Plantera, ha culminat amb la detenció d’una persona i l’obertura d’una investigació penal contra el titular del local.
L’actuació policial es va dur a terme arran de reiterades queixes veïnals per molèsties, baralles i una presumpta tolerància amb el consum i la venda de drogues a l’establiment. L’entrada al local, efectuada pocs minuts després de les quatre de la matinada, va venir precedida d’una fase prèvia de vigilància.
Drogues i armes
En el moment de l’operatiu desplegat al carrer Astúries, hi havia una trentena de clients dins del local, a més del propietari i diversos treballadors, així com una desena de persones a l’exterior. Durant l’escorcoll, es van localitzar diverses substàncies estupefaents, entre les quals cocaïna en embolcalls, èxtasi en forma de pastilla rosa i haixix en format vegetal premsat. També es van trobar restes de consum, com embolcalls, instruments i restes als lavabos, i es van intervenir dues navalles.
La persona detinguda està acusada d’un presumpte delicte contra la salut pública per vendre cocaïna tant dins com als voltants de la discoteca. Paral·lelament, el titular del local està sent investigat per un presumpte delicte contra la salut pública, per suposadament facilitar un espai on es podia distribuir droga, obstaculitzar l’actuació policial i obtenir benefici directe del tràfic i consum d’estupefaents dins del seu establiment.
Infraccions i greus deficiències
Com a resultat de l’operatiu, es van aixecar sis actes administratives per infraccions a la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, relacionades amb la tinença de drogues i armes blanques. A més, la inspecció administrativa va detectar sis deficiències greus que podrien constituir infraccions a la Llei 11/2009, que regula els espectacles públics i activitats recreatives.
Entre aquestes deficiències hi havia una porta d’emergència impracticable que no es podia utilitzar, condicions higièniques inadequades en un dels lavabos amb presència de paneroles i manca d’equipament bàsic, extintors mal ubicats i amb una senyalització deficient, i una tolerància manifesta envers el consum i tràfic de drogues a l’interior del local.
Aquest operatiu policial respon a les demandes del veïnat, que des de fa temps denunciava problemes de convivència derivats de l’activitat de la discoteca, principalment per aldarulls, baralles i el consum i venda de substàncies estupefaents, informa l'ajuntament de Blanes.
