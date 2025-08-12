Lloret de Mar retira 17.920 voluminosos el 2024 i el 90% eren abocaments sense avís de recollida
L'Ajuntament remarca que el servei és gratuït i la manera com es dipositen a la via mostra "imatge descurada i falta de decòrum de l’espai públic, obstruccions de zones de pas o desballestaments de materials al carrer"
Lloret de Mar va recollir 17.920 residus de tipus voluminós l'any passat i menys del 10% es va fer per un avís previ. La xifra suposa una mitjana de 1500 quilos al mes. En pes equivalen a 3.040,60 tones recollides per part del servei municipal i 479,70 tones de residus voluminosos que haurien estat aportats directament pels ciutadans a la deixalleria.
Es tracta de residus de dimensions o composicions que no poden ser recollits pels vehicles recol·lectors habituals, requerint la retirada diferenciada, com per exemple mobles, ferralla o electrodomèstics de certa grandària.
Segons l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, aquests tipus de residus no es poden abocar a l’interior dels contenidors ni abandonar-los de manera incontrolada a la via pública. El procediment correcte és portar-los a la deixalleria o bé utilitzar el servei de recollida concertada de residus.
En aquest sentit, l'Ajuntament remarca que només un 9,3% de les recollides del 2024 es van fer amb avís previ al servei d’atenció a l’usuari de la recollida de voluminosos, la qual cosa comporta, segons el govern, "imatge descurada i falta de decòrum de l’espai públic, obstruccions de zones de pas o desballestaments de materials al carrer, alhora que implica la necessitat de reforçar el servei fora del previst per contracte".
Sancions de fins a 1500 euros
Aquestes casuístiques motiven el fet que l’incompliment de l’ordenança sigui tipificat com a falta lleu, amb multes de fins a 750 euros, o com a falta greu, amb multes de fins a 1.500 euros si hi ha risc per a la salubritat o la seguretat de les persones, o un impacte negatiu per a l’entorn natural.
La regidora de Medi Ambient, Vereda López, ha explicat que “el servei de recollida de voluminosos és un servei gratuït, i que l’atenció ciutadana per concertar el servei pot fer-se per diferents vies”.
