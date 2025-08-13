Donen per controlat l'incendi entre Amer i Susqueda
El foc ha cremat vegetació forestal en una zona de difícil accés
Els Bombers han donat per controlat aquest dimecres al vespre l'incendi entre Amer i Susqueda. Segons ha informat el cos, l'incendi, que ha cremat en tres focus i estava estabilitzat des d'aquesta matinada, s'ha pogut donar per controlat a les vuit. El foc ha cremat vegetació forestal en baixa i mitja intensitat en una zona de difícil accés. Durant la nit, s'han arribat a activar fins a una vintena de dotacions, que han treballat en l'extinció del foc. Els Bombers van rebre l'avís dimarts quan faltaven quatre minuts per dos quarts de nou del vespre.
