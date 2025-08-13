Els Bombers treballen en un incendi amb tres focus entre Amer i Susqueda
El foc crema una zona de molt difícil accés, però les flames tenen una intensitat baixa
ACN
Els Bombers treballen en l'extinció d'un incendi que té tres focus actius entre Amer i Susqueda amb 15 dotacions. De moment, el cos assegura que les flames cremen a baixa intensitat. Unitats del GRAF utilitzen eines manuals per a l'extinció de les flames, ja que afecta la zona del torrent de Palou i és una zona de molt difícil accés. Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven quatre minuts per a dos quarts de nou del vespre. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, ha detallat que l'incendi es troba enmig d'una zona forestal i ara mateix no es tem que afecti cap casa. Segons el cos, les primeres valoracions indiquen que cada un dels tres focus actius afecta menys d'una hectàrea.
El foc afecta una zona de castanyers i pineda, que crema amb baixa intensitat. Les dotacions de Bombers activades treballen en tots tres focus actius. L'alcadessa ha demanat als veïns que no s'acostin a la zona per no interrompre les tasques d'extinció, tenint en compte que es tracta d'un incendi de difícil accés. A més, Vila ha recordat que fa uns quatre anys ja es va cremar la mateixa zona, però com que era de dia els mitjans aeris van permetre apagar el foc ràpidament.
