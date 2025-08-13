El II Festival de Talent Blanenc es farà del 5 de setembre al 4 d'octubre, i inclourà 10 propostes culturals a càrrec d'artistes locals
Carles Marigó Trio, Martademarte, Naiara Burke, Trio Contrapunto, Solistes de la United Symphony Orchestra, FMC Trio, Quartet Aura i Trio Atria són les actuacions professionals, completades amb les de les entitats locals AMIA i Coral Solstici
Joana Amat
Arriba a Blanes la segona edició d'una iniciativa cultural que l'any passat es va fer per primer cop amb un gran èxit d'acceptació. Es tracta del II Festival de Talent Blanenc 2025, que enguany tindrà lloc al llarg de cinc setmanes: del 5 de setembre al 4 d'octubre. Es farà coincidint sempre amb algun dels tres dies que configura el cap de setmana, és a dir: de divendres a diumenge, i s'allotjarà principalment al Teatre de Blanes, així com a l'emblemàtica Casa Saladrigas i a peu de carrer.
El seu objectiu continua sent el mateix: oferir una plataforma per a artistes professionals de Blanes en diverses disciplines: música, dansa, cant i circ al carrer, així com també per a entitats locals del municipi. Presentaran nous treballs en alguns casos, i en d'altres oferiran una mostra del seu art aprofitant el festival per donar-lo a conèixer al gran públic.
El Festival Talent Blanenc representa la segona edició del projecte cultural iniciat al 2024 sota el nom 'Blanes Talent Fest'. Després de l'èxit de la seva primera convocatòria, l'Ajuntament de Blanes ha fet un pas endavant amb una nova marca que vol reforçar la seva identitat territorial i vinculació amb el talent artístic del municipi. Per això ha passat a nomenar-se 'Festival de Talent Blanenc'.
Potenciar els i les artistes locals a través del Festival de Talent Blanenc
L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha remarcat: "El Festival de Talent Blanenc continua reflectint la voluntat de posar en valor la creació cultural generada al nostre municipi, així com la seva vocació d'arrelament i projecció. És, en definitiva, una oportunitat per poder potenciar la gent de casa des d'aquí". Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Calvet, ha destacat: "Estem molt contents amb totes les propostes que ens han presentat les associacions, entitats culturals i, en general, dels artistes blanencs. Són propostes de molt nivell que han contribuït a fer un cartell molt atractiu".
D'altra banda, tant Hernández com Calvet han recordat que el festival és un aparador per a mostrar el talent -tant l'emergent com el consolidat- de Blanes, oferint una plataforma per a la presentació de treballs nous i innovadors. A més, es tracta d'una aposta per la creativitat local que no tan sols beneficia als i les artistes. També enriqueix alhora el teixit cultural de la ciutat, fomentant la creació i desenvolupament artístic. Igualment, busca ser un punt de trobada i intercanvi entre els artistes i el públic, la creació de vincles emocionals entre els creadors i la comunitat que reforci el sentiment de pertinença i orgull local.
En l'edició d'aquest 2025 es vol consolidar un model de festival inclusiu, intergeneracional i arrelat a la comunitat; contribuir a la cohesió social, així com al desenvolupament econòmic i cultural de la ciutat. Igualment, reforçarà la marca cultural de Blanes com a ciutat creativa i dinamitzadora del talent, tant el professional com el què aprofitarà aquesta esdeveniment per donar-se a conèixer a d'altres públics.
10 propostes culturals del 5 de setembre al 4 d'octubre
El II Festival de Talent Blanenc 2025 inclou 10 propostes culturals, de les quals 8 són d'artistes professionals i les 2 restants a càrrec d'entitats locals: l'Associació Musical i Artística de Blanes (AMIA) i la Coral Solstici. Compta amb un pressupost de 20.000 €, que cobreixen íntegrament els costos previstos, repartits en dues principals despeses: 15.000 € en caixets artístics, i 5.000 € en producció, drets i promoció. Del total de 10 espectacles, 9 són de pagament.
Amb l'objectiu de fomentar l'assistència i garantir l'accessibilitat del públic a tots els espectacles que configuren el II Festival de Talent Blanenc, els preus de les entrades són populars, i tanmateix s'ha previst fer dos tipus d'abonaments amb el mateix objectiu de facilitar que pugui ser assequible per a la majoria de butxaques.
Així, l'entrada per veure un espectacle costarà 10€, i també hi ha la possibilitat de comprar un abonament per veure'n 5 al preu de 30€ (estalviant-se per tant 20€ si es compressin entrades individual), i un abonament per veure tots els espectacles de pagament per 40€ (en aquest cas l'estalvi és de 50€, ja que s'accedeix a poder assistir a 9 espectacles pels quals s'hauria de pagar 90€ si fos a preu individual).
Les propostes professionals
La primera serà 'Entre Milongues i Gratacels', de Trio Contratempo. Una formació clàssica amb interpretació personal i innovadora, formada per Vladimir Kunça (violí), Jordi Casas (clarinet) i Joan Sadurní (piano). Construeixen una interpretació de la música amb una visió pròpia, més enllà dels prejudicis històrics. Actuaran el divendres 5 de Setembre a les 20 h a la Casa Saladrigas.
El dissabte 13 de setembre, a les 18:30h a La Placeta (barri de Sa Massaneda) es podrà gaudir de 'Les coses impossibles', de Martademarte. Una companyia amb més de 20 anys de trajectòria creant espectacles de carrer, amb representacions arreu del món amb l'objectiu d'adaptar-se a tot i a tots, amb propostes artístiques que connecten amb el públic de manera directa i emocional, barrejant la màgia del circ, l'elegància del ball i l'expressió còmica del clown.
El dia següent, diumenge 14 de setembre, a les 18h al Teatre de Blanes hi haurà 'De Viena a Nova York: Mozart i Gershwin', de la mà Solistes de la United Symphony Orchestra. Es tracta d'un espectacle uneix dos genis de dues èpoques diferents: Mozart i Gershwin. Les seves obres sonaran en la interpretació de solistes de la United Symphony Orchestra, coneguda per les seves produccions simfòniques. En aquesta ocasió, els músics actuen en formacions reduïdes: quartet de corda, quintet de vent i piano.
'Clàssic i Mediterrani', de Quartet Aura és una proposta sorgida de l'ESMUC i formada pel blanenc Martí Delgado (violí), Isaac Oliu (violí), Alícia Millán (viola) i Alba Morros (violoncel). El Quartet Aura oferirà un repertori variat, combinant obres clàssiques, música catalana i havaneres. Tot això amb introduccions explicatives a càrrec del rapsoda blanenc Salvador Roca, i amb la presència de quadres i fotografies de Josep Beulas, Gràcia Ferrer, Lluís Pessa i Josep Maria Padern. Tot això serà el divendres 19 de Setembre a les 20h al Teatre de Blanes.
La cinquena de les propostes professionals és 'Marigó Trio' i arribarà al Teatre de Blanes el dissabte 20 de setembre a les 20h. Amb ells la música flueix lliure i sense etiquetes, un univers sonor que uneix el llenguatge de la clàssica amb la intensitat del flamenc i la frescor del jazz, barrejat amb les músiques llatines. Cada concert és un espai viu i compartit on l'art esdevé festa i refugi. El pianista blanenc, Carles Marigó, forma part del trio juntament amb Manel Fortià (contrabaix) i David Domínguez (percussió).
Fundada l'any 2019 a la ciutat de Freiburg, la formació 'Trio Atria' actuarà també al Teatre de Blanes, serà el diumenge 21 de setembre a les 18h. El grup està integrat per Lucía Fernández (violí), Álvaro Berlanga (violoncel) i la blanenca Nina Muñoz (piano). Han participat a diversos festivals d'Europa i han obtingut premis en reconeixement a la seva brillant i prodigiosa interpretació de la música de cambra.
'De camino a casa', de FMC Trio és un altre trio disposat a portar el seu talent a Blanes. Amb una trajectòria de més de 15 anys en diverses formacions, els integrants de l'FMC Trio construeixen un discurs musical propi ple de suggeriments que barregen el jazz amb diferents formes d'entendre la improvisació, acostant-la a sonoritats diverses. El grup està format per Ferran Morer (guitarra i efectes), Manel del Vieje (baix elèctric i contrabaix) i el blanenc César Martínez (bateria i percussió). La seva actuació es podrà veure a la Casa Saladrigas el dissabte 27 de setembre a les 20h. Dissabte 27 de Setembre, 20 h, Casa Saladrigas.
L'última proposta professional del II Festival de Talent Blanenc és 'Potser sí', de Naiara Burke. La cantant, compositora i musicòloga blanenca Naiara Burke presenta el seu nou EP 'Potser sí', acompanyada dels músics Berta Sala i Ferran Borrell. Naiara Burke parla d'arriscar, de cercar nova llum i nous horitzons, d'acceptar la pena i la por. Amb les reminiscències de la poesia de Josep Carner i influències musicals de la península ibèrica i més enllà, esdevé un viatge íntim i sonor cap als espais on la veu es troba amb l'arrel. Aquesta darrera actuació professional es podrà gaudir el diumenge 28 de setembre a les 18h a la Casa Saladrigas.
Dues propostes d'entitats locals
En primer lloc, el diumenge 7 de setembre a les 18h al Teatre de Blanes, es podrà veure 'Los colors del alma'. És un espectacle artístic i visual creat per l'Associació Musical i Artística (AMIA). Es presenta amb l'objectiu de crear un viatge a l'interior de cada espectador a través de la dansa, el teatre i el cant, proposant una evolució personal interna mitjançant els colors i les emocions.
Finalment, serà la Coral Solstici l'altra entitat de Blanes present al festival. Faran un concert amb cançons que s'han convertit en emblemàtiques de la coral, en un espectacle recopilatori de la feina feta aquests anys, que l'han fet conrear un gran nombre d'adeptes i seguidores. Amb quatre anys de recorregut a les espatlles, la formació vocal presentarà una actuació dinàmica i viva, amb obres de diferents èpoques i estils musicals. Aquesta actuació serà el dissabte 4 d'octubre a les 20h al Teatre de Blanes.
