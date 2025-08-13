Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
El foc tenia tres focus de poc menys d'una hectàrea
L’incendi declarat dimarts al vespre en una zona forestal de difícil accés entre Amer i Susqueda va ser intencionat. Aquesta és la principal hipotesi amb la que treballen Mossos d'Esquadra i Agents Rurals. La mateixa alcaldessa d'Amer, María Rosa Vila, ha assegurat que hi ha "indicis" que l'incendi ha estat provocat. El foc presentava tres focus actius, però de dimensions reduïdes: el més gran ha afectat una superfície d’uns 4.500 metres quadrats, i en total afectarien una hectàrea.
Les flames han cremat amb una intensitat baixa o mitjana, fet que ha contribuït a evitar que el foc es propagués amb rapidesa. La vegetació afectada inclou sobretot brucs, alzines, pins madurs i algun castanyer.
Els Bombers van estabilitzar l'incendi al voltant de les dues de la matinada i ahir al matí hi mantenien sis dotacions terrestres i van incorporar un helicòpter bombarder a les tasques d'extinció.
Aquest foc va començar en una zona que hi ha per sobre del Torrent del Palou, entre Susqueda i Amer. A causa de l’orografia complicada, els camions no van poder arribar fins al focus de l’incendi, i els efectius van haver de treballar principalment amb eines manuals.
A més dels Bombers, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) també hi han intervingut durant la nit, amb tasques que s’han allargat fins a quarts de cinc de la matinada. Els Bombers continuen treballant per donar el foc per controlat al llarg del dia.
L’incendi ha generat una forta expectació i indignació entre els veïns de la zona, que s’ha fet evident a través de les xarxes socials durant les últimes hores.
A la zona també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i el SEM.
Les autoritats mantenen els avisos de precaució pel risc d'incendi en un escenari d'elevades temperatures. Per dijous, el mapa de perill del departament d'Agricultura, indica que el risc serà alt a l'extrem nord de l'Alt Empordà, i moderat a la resta de l'Alt i el Baix Empordà i a bona part del Gironès i la Selva.
