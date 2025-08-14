Desmantellen un cultiu de marihuana i intervenen 25 quilos de cabdells en una casa ocupada a Lloret
El valor de la droga intervinguda en el mercat il·lícit s’estima en 45.218 euros i el frau elèctric i d'aigua s'enfila als 31.000 euros
Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana formada per 265 plantes en una casa ocupada de Lloret de Mar, on també han intervingut gairebé 25 quilos de cabdells.
La detenció d’un home de 32 anys, sense antecedents, presumptament responsable dels fets, s’ha produït durant una operació policial que va tenir lloc aquest dimecres. L’arrestat està acusat de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
Les sospites sobre aquesta plantació van sorgir a finals de maig, quan la Unitat d’Investigació de la comissaria de Blanes va iniciar les gestions per localitzar el cultiu a l’interior de l’immoble ocupat.
El dispositiu policial, que va comptar amb la participació d’agents d’investigació, seguretat ciutadana i l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona, va permetre intervenir també tota la infraestructura relacionada amb el cultiu: 42 làmpades, 45 transformadors, 23 plafons LED, 14 ventiladors, dos aparells d’aire condicionat, una trituradora i dos extractors d’aire.
Durant el registre es va confirmar que la connexió elèctrica i el subministrament d’aigua eren fraudulents, amb un frau valorat en més de 31.000 euros.
El valor de la droga intervinguda en el mercat il·lícit s’estima en 45.218 euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
