Un detingut per tràfic de drogues, 27 actes policials i 46 assistències sanitàries durant la Festa Major i els Focs de Blanes
Es van mobilitzar prop de 300 efectius de diferents serveis
El Pla de Seguretat i Emergència activat durant la Festa Major de Blanes i el 53è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava s’ha tancat amb un "balanç positiu", informa l'ajuntament. Entre els dies 23 i 27 de juliol, la Policia Local de Blanes va aixecar un total de 27 actes administratives per diverses infraccions, i es va detenir una persona per tràfic de drogues. Al mateix temps, els serveis sanitaris van atendre 46 persones, cap d’elles amb lesions de gravetat.
Aquest dispositiu especial, desplegat en els dies de màxima afluència, ha tingut com a objectiu garantir la seguretat ciutadana, la convivència i la prevenció de comportaments incívics. Segons han informat els responsables del dispositiu, Javier Jarillo, cap de la Policia Local, i Xavier Benet, cap de Protecció Civil, cada nit es van mobilitzar prop de 300 efectius de diferents serveis, incloent cossos policials, bombers, tècnics d’emergències, personal sanitari i equips logístics.
Actuació de la Unitat canina
Una part important del dispositiu s’ha concentrat a l’espai del festival Ensorra’t, un dels punts amb més assistència de públic. En aquest àmbit es van reforçar les mesures de control amb el tancament de la passarel·la entre la platja i el Club de Vela, la instal·lació de tanques perimetrals i la presència de vigilants de seguretat. Així mateix, es va comptar amb fins a vuit agents de la Policia Local i amb la participació de la unitat canina K9, especialitzada en la detecció de drogues.
El resultat d’aquest desplegament es concreta en les 27 actes aixecades per la Policia Local durant les nits del festival. D’aquestes, 13 corresponen a infraccions relacionades amb la seguretat ciutadana, com ara tinença de substàncies estupefaents i faltes de respecte a l’autoritat. Les 14 restants es van registrar per vulneracions de l’ordenança municipal de civisme i convivència, majoritàriament per consum d’alcohol i miccionar a la via pública. A banda, es va produir una detenció per tràfic de drogues, una persona va ser investigada per desobediència a l’autoritat i dos menors van haver de ser traslladats a l’Hospital Comarcal a causa d’intoxicacions etíliques.
El el cas del detingut per tràfic de drogues es va produir durant una de les patrulles preventives realitzades per la unitat K9, la gossa va detectar una persona que portava 65 grams d'haixix. L'animal la va “marcar”, cosa que va permetre registrar-la, i durant l’escorcoll li van trobar aquesta quantitat. Aquesta persona va ser detinguda per un delicte contra la salut pública, ja que, segons el Codi Penal, portar més de 25 grams d’aquesta droga es considera delicte de tràfic.
Quatre a l'hospital
Pel que fa a l’àmbit sanitari, el balanç també és positiu. Durant els cinc dies de celebracions es van atendre 46 persones, la major part per afeccions lleus. Només quatre d’aquestes atencions van requerir trasllat a l’hospital, i en cap cas es tractava de situacions greus. El gruix de les assistències, 23, es van concentrar durant les nits del Concurs de Focs, tot i que moltes d’elles no estaven directament relacionades amb l’activitat pirotècnica. Es van atendre casos de vertigen, hipoglucèmia, crisis asmàtiques, contusions i altres incidències de poca gravetat. La resta d’atencions es van repartir entre el festival Ensorra’t, l’Escenari del CAP-2 i el Correfoc, amb episodis com crisis d’ansietat, una gestant amb lipotímia, una crisi hipertensiva i dues afectacions relacionades amb la pirotècnia.
Els responsables municipals han valorat molt positivament els resultats d’aquest operatiu, especialment les novetats introduïdes aquest any, com l’ampliació del perímetre de seguretat a la Plaça Catalunya i el nou hospital de campanya a la zona de l’Ensorra’t. De cara al 2026, ja s’estan estudiant noves millores per seguir incrementant la seguretat i el civisme durant la Festa Major i els Focs d’Artifici, segons informen en un comunicat.
