Dr. Prats, Buhos, Flashy Ice Cream i Roba Estesa a la Festa Major de Vidreres
La celebració, del 4 al 8 de setembre, s'obrirà amb el pregó a càrrec del Club Ciclista Vidreres
Dr. Prats, Buhos, Flashy Ice Cream i Roba Estesa seran els caps de cartell de la Festa Major de Vidreres que se celebrarà del 4 al 8 de setembre. El pregó anirà a càrrec del Club Ciclista Vidreres.
El primer dia s'estrenarà amb el pregó just abans de la presentació d’hereus i pubilles 2025-2026, a la plaça Lluís Companys, acompanyats d’un concert d’havaneres amb Els Cremats i amb La Band Gogh. La nit continuarà amb un gran concert de barraques que portarà a l’escenari Dr. Prats, Roba Estesa, Les Coco i Fiction, a l’esplanada del pavelló municipal.
La programació destaca els concerts de barraques. Buhos arribarà el dissabte 6 compartint cartell amb Krida, Flashy Ice Cream, Tutú-Keké i The Smoking Stones.
Durant cinc dies s'han programat activitats diverses: bicicletades, dansa contemporània, actuacions musicals a la fresca, concerts vermut, cercaviles de gegants i batucades, el tradicional correfoc amb els Diables de l’Onyar, espectacles familiars, balls de gala, sardanes i exhibicions esportives. No hi faltaran tampoc les activitats tradicionals del correbous i el pubillatge, amb l’elecció i comiat el diumenge 7 de setembre.
El dilluns 8 de setembre, es tancarà la Festa Major amb la missa solemne, concerts amb la cobla La Flama de Farners i l’orquestra Montecarlo, i un ball de vetlla a la plaça Lluís Companys.
Concurs d'instagram
Un any més, la Festa Major també comptarà amb el Concurs d’Instagram #FMVidreres2025, que premiarà les millors imatges compartides pels participants durant els dies de festa. Els guanyadors obtindran vals de compra per bescanviar als establiments associats a l’ACESV i un menú diari per a dues persones en un restaurant de Vidreres.
La regidora de l’àrea de joventut, igualtat, fires i festes, Cristina Arcaya, i el regidor de l’àrea d’esports, fires i festes, Jose Berjaga han destacat i agraït “la dedicació incansable de les entitats, associacions, colles, els voluntaris i totes les persones que, any rere any, posen temps, idees i il·lusió en la programació de la Festa Major.
