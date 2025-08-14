Els refugis climàtics a Lloret: 200 arbres nous, tendalls, sis espais interiors i onze d'exteriors
L'Ajuntament ha ampliat les zones externes per a refugiar-se amb les altes temperatures i els espais arbrats
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha plantat 200 nous arbres els darrers mesos com a mesura per la calor com refugi climàtic. S'han instal·lat tendals i disposa, a més, de sis espais interiors i més d'una desena exteriors.
La regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich, ha explicat que “en els últims mesos s’han plantat 55 arbres a Can Buch, 140 arbres més a diferents carrers i parcs de la vila i també s’ha fet la reposició de 50 palmeres”.
Un dels últims refugis climàtics naturals impulsats per l’Ajuntament, mesos enrere, amb el plantat d’arbres, ha estat el parc Johan Cruyff. L’espai s’ha complementat amb taules de pícnics perquè els veïns i veïnes de Lloret puguin gaudir d’una zona agradable i protegida de les altes temperatures.
Els refugis climàtics interiors són sis i estan situats al Puntet i al Puntet de Fenals, a la Biblioteca, al Museu del Mar i als centres cívics del Rieral i del Molí. Pel que fa als refugis climàtics exteriors, hi ha els següents: Parc de Can Ribalaigua, Plaça Blanca Aurora, Platja de Fenals, Parc Infantil de la platja de Fenals, Parc de Fenals, Jardins de Santa Clotilde, Passeig Jacint Verdaguer, Parc de Can Saragossa, Parc del Turó d’en Buc, entorn de l’Ermita de les Alegries i Sant Pere del Bosc.
El nombre d’espais exteriors s’ha ampliat en els últims mesos. A través dels fons europeus Next Generation, amb un import d’uns 82.000 euros, l’Ajuntament ha instal·lat tendals d’ombreig als parcs de Can Sabata, el Rieral, la Plaça Esteve Fàbregas i Puig Ventós, per tal que els infants i les famílies puguin gaudir d’aquestes zones d’esbarjo sense estar exposats a la intensa calor d’aquests dies.
