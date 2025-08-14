Un home pateix cremades en manipular un comptador a Blanes

El SEM l'ha evacuat a l'hospital comarcal amb ferides de poca gravetat

Ambulàncies del SEM

Eva Batlle

Blanes

Un home ha resultat ferit amb cremades mentre manipulava un comptador elèctric a Blanes. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts d’una de la matinada d'aquest dijous a la plaça Mèrida.

Els Bombers s’hi han desplaçat amb tres dotacions i, en arribar, han trobat que la persona afectada ja estava essent atesa i evacuada pels serveis d’emergència. Segons les primeres informacions, l’home hauria estat manipulant el comptador quan s’ha produït un curtcircuit o una incidència similar, que li ha provocat cremades de poca gravetat.

El SEM l’ha traslladat a l’hospital comarcal de Blanes en estat de poca gravetat. Per la seva banda, els Bombers han revisat la instal·lació elèctrica i la companyia subministradora s’ha fet càrrec de la situació.

