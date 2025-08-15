Desallotjats diversos veïns i clients d’un restaurant per l’incendi d’un pis de Blanes

L'habitatge queda calcinat i una dona és evacuada a l’hospital després de quedar confinada per una lesió

Les imatges de l'incendi d'un pis de Blanes / ajuntament de Blanes

Eva Batlle

Blanes

Un total de 16 dotacions d’emergència -entre Policia Local de Blanes, BombersMossos d’Esquadra i SEM- van intervenir aquest dijous a la nit i la matinada de divendres per extingir un incendi que es va declarar en un edifici de quatre plantes del carrer S’Auguer, al barri del Racó d’en Portas, a pocs metres del centre de Blanes.

La Policia Local va evacuar nou veïns de l’edifici i una desena de clients del restaurant situat just davant, que al vespre estava ple arran del pont festiu. Una veïna de la quarta planta va haver de confinar-se dins el seu domicili per una lesió prèvia -un cop al cap-, i posteriorment els Bombers la van treure amb l'autoescala del domicili i va ser traslladada pel SEM l’Hospital Comarcal per precaució.

Foc virulent

El foc, que es va originar a la cuina d’un dels dos pisos de la segona planta del número 76, es va propagar ràpidament per la seva virulència a dins del domicili, per la façana i va calcinar completament l’habitatge. A causa de la intensitat de les flames, també es va veure afectat el pis superior pel fum i es van produir filtracions d’aigua al local dels baixos durant les tasques d’extinció. Les canonades interiors van quedar danyades i el subministrament de serveis es va tallar preventivament.

L’alcalde accidental, Joan Felip, es va desplaçar al lloc dels fets per seguir de prop l’operatiu, que es va donar per conclòs cap a la una de la matinada. Un cop els cossos d’emergència han marxat del lloc i els veïns dels pisos no afectats han pogut tornar als seus domicilis.

Tot i això, a quarts de tres el foc ha revifat lleument, i ha calgut una nova actuació de la Policia Local i dels Bombers per extingir completament un moble que fumejava a l’interior del pis afectat. Gràcies a la ràpida actuació dels serveis d’emergència, no s’ha hagut de lamentar cap ferit, indica l'ajuntament.

