Festa Major de Vidreres: tota la programació
Dr. Prats, Buhos, Flashy Ice Cream i Roba Estesa seran caps de cartell d'enguany
Joana Amat
Vidreres es prepara per celebrar la Festa Major amb una extensa programació d'activitats per a tots els públics del 4 fins al 8 de setembre. Els actes combinaran les tradicions més arrelades amb les propostes musicals més actuals, convertint-la en un dels esdeveniments més esperats de la comarca.
Durant cinc dies, els carrers i places de Vidreres acolliran activitats per a tots els gustos: bicicletades, dansa contemporània, actuacions musicals a la fresca, concerts vermut, cercaviles de gegants i batucades, el tradicional correfoc amb els Diables de l'Onyar, espectacles familiars, balls de gala, sardanes i exhibicions esportives. No hi faltaran tampoc les activitats tradicionals del correbous i el pubillatge, amb l'elecció i comiat el diumenge 7 de setembre.
Els actes més esperats
Divendres 5 de setembre a les 21.30 h tindrà lloc el pregó a càrrec del Club Ciclista Vidreres just abans de la presentació d'hereus i pubilles 2025-2026, a la plaça Lluís Companys. A més a més, l'acte estarà acompanyat d'un concert d'havaneres amb Els Cremats i amb La Band Gogh, un grup de versions. La nit continuarà amb un gran concert de barraques que portarà a l'escenari Dr. Prats, Roba Estesa, Les Coco i Fiction, a l'esplanada del pavelló municipal.
El dissabte 6 de setembre també estarà carregat d'activitats diverses durant tot el dia. De 12h a 14h, la Plaça Primer d'octubre acollirà l'emissió en directe d'El vermut de Llucià Ferrer. A les 17h tindrà lloc la cercavila amb les colles de, Maçanet de la Selva i Bescanó i Vidreres pels carrers del municipi. Seguidament, a les 19:30h al Carrer Sant Maurici, començarà la XXXIVa Xocolatada popular i ball amb el solista David Magem, i tot seguit, focs artificials i traca final.
La nit de dissabte és una de les més destacables, a les 22h tindrà lloc el tradicional correfoc a càrrec dels Diables de l’Onyar. L'organització recorda la importància de prendre precaucions a l'hora de realitzar aquesta activitat, adverteix tant als participants com als veïns i veïnes. Mitja hora més tard, a les 22:30h començarà la nit de concerts de barraques. Els artistes que es podran veure, són: Krida, un projecte de Rural Punk en català, Buhos, Flashy Ice Cream i Tutú-Keké, un grup de versions. Tots actuaran davant l'esplanada del pavelló municipal.
Paralel·lament, a partir de les 23:30h, la Plaça de Lluís Companys serà l'escenari de la Nit de Tributs amb els Smoking Stones (versions The Rolling Stones).
Alguns estaran tancant la nit i d'altres començant el dia quan surti la Xaranga ’Ls Desmadrats. Serà el diumenge 7 de setembre a les set del matí, la xaranga farà un recorregut per diferents carrers de Vidreres. Una hora més tard, a les 8h, serà el moment del Tradicional Bous al carrer, pels carrers del poble. Un cop finalitzat, a les 9h, hi haurà la Botifarrada popular a la plaça de bous. A les 12h serà el torn del pallasso Nanu Ferrari, que oferirà el seu espectacle familiar amb Chikaka Magic Show al Teatre Casino la Unió.
La tarda començarà amb una dudició de sardanes amb La Principal de la Bisbal, serà a les 16:30 a la Plaça de l’Església. A les 17h hi haurà dues activitats: d'una banda, el Tradicional Correbous a la plaça, i de l'altra, una activitat de pinta-cares per a totes les famílies, organitzada pel Grup d'Esplai Vidrerenc. A les 17:30h, la Colla Piratà oferirà animació familiar a l'esplanada del pavelló.
A la nit, arribarà el moment de l'elecció i comiat del Pubillatge de Vidreres, serà a les 20:30h a la Plaça Lluís Companys. A la mateixa hora tindrà lloc el XXIè Cercataskes amb la xaranga Xarangarin. I a les 23:00h, una vegada més la Nit de barraques davant l'esplanada del pavelló. Aquesta vegada amb un cartell encapçalat per Vibra, dels DJ’s Juanma Martínez & Juanpa Claret.
El dilluns 8 de setembre, es tancarà la Festa Major amb la missa solemne, concerts amb la cobla La Flama de Farners i l'orquestra Montecarlo, i un ball de vetlla a la plaça Lluís Companys.
Una festa de tothom i per a tothom
L’ajuntament facilita l’accés a les activitats de Festa Major a persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional amb un espai reservat als següents actes que tindran lloc a la plaça Lluís Companys: el pregó, pubillatge i havaneres del divendres, el concert, l'orquestra i l'elecció de publilatge que es farà dissabte i, finalment, els concerts de dilluns.
La regidora de l'àrea de joventut, igualtat, fires i festes, Cristina Arcaya, i el regidor de l'àrea d'esports, fires i festes, Jose Berjaga han destacat i agraït "la dedicació incansable de les entitats, associacions, colles, els voluntaris i totes les persones que, any rere any, posen temps, idees i il·lusió en la programació de la Festa Major.
Un any més, la Festa Major també comptarà amb el Concurs d'Instagram #FMVidreres2025, que premiarà les millors imatges compartides pels participants durant els dies de festa. Els guanyadors obtindran vals de compra per bescanviar als establiments associats a l'ACESV i un menú diari per a dues persones en un restaurant de Vidreres.
Amb una programació que barreja propostes familiars, música de primer nivell i tradicions locals, la Festa Major de Vidreres 2025 convida veïns i visitants a viure-la intensament i a gaudir d'uns dies que, com cada any, prometen ser inoblidables. Es pot consultar el detall de la programació a www.vidreres.cat.
