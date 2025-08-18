David Plana (CEO de Camiral): «No es pot descartar la construcció d’un tercer camp per acollir la Ryder»
Des de l’any 2008, David Plana Viladomat (Fonteta, 1971) està al capdevant del resort de golf situat a Caldes de Malavella, que acolirà la Ryder Cup de l’any 2031, l’esdeveniment més important d’aquest esport que enfronta cada dos anys els millors jugadors europeus i dels EUA
La Ryder Cup és la competició golfística que atrau més públic i fa molts anys que el vostre camp l’esperava. Com ha estat el procés?
Primer de tot cal dir que hem tingut la sort de tenir aquest camp. Avui és un resort, però que quan va néixer era només un camp de golf. Dissenyat per Ángel Gallardo i Neil Coles, que eren golfistes i gent que estima el golf. I que ja estava pensat per acollir la Ryder Cup que va anar a Valderrama, però que per qüestions de temps i pressupost es va escapar. També vam optar a la Ryder que es va fer a Roma l’any 2023. Vam fer una candidatura molt bona, però no va poder ser. No obstant això, abans de la Covid, Guy Kinnings, avui CEO de l’European Tour Group i de la Ryder Cup, va venir i ens va dir que la nostra candidatura era espectacular, i que volien que aquí es jugués una Ryder sempre que ens donessin una sèrie de condicionants. Els últims anys hi hem estat treballant molt, i no ha estat fàcil. Calia posar d’acord moltes parts -govern central, Generalitat, diputacions, ajuntaments, federacions...- que s’han desalineat moltes vegades abans de trobar-nos.
El procés qui el lidera?
La organització de la Ryder Cup vol un país, una ciutat i un lloc on fer-lo. El procés inicialment el lidera la federació, perquè ja hi havia hagut una candidatura anterior. Que vingui a Catalunya, a Caldes, és un gran èxit tenint en compte que avui el golf on més creixement té a Espanya és a Andalusia i Madrid; s’han hagut de sortejar moltes coses.
Però tinc la sensació que, més enllà de la política, el mon del golf hi havia força consens que el millor lloc per fer-la era aquí.
El nostre punt fort, a banda de tenir un gran camp, és que acumulem una experiència organitzativa que altres no tenen: hem acollit tres Opens d’Espanya, altres proves del DP World tour i durant molts anys la fase final de qualificació per optar a entrar al circuit europeu s’ha fet aquí. Quan et diuen que no a una Ryder, com va passar al 2015, és un procés que deixa marca. Els anys 2016 i el 2017 van ser complicats per a nosaltres, no vam fer esdeveniments internacionals. Però des de l’European Tour Group i de la Ryder Cup ens van animar. Volien que es fes aquí, sempre que hi hagués una sèrie de condicionants.
Quin paper hi juga en tot plegat el propietari de Camiral, Denis O’Brien?
Si no tens una persona com en Dennis O’Brien hauria estat molt complicat. És una persona que accepta els reptes. Recordo en un consell d’adminstració que ell apunta que ja s’han acollit tres Open d’Espanya i pregunta «què més podem fer». Algú diu la Ryder Cup, però més en broma que res més. Però ell assumeix aquest projecte. I això és una inversió a molt llarg termini. Nosaltres no som organitzadors, només cedim les instal·lacions, hotels inclosos. Com ho recuperem? ens posa en un mapa mundial de camps que han acollit la Ryder Cup, on tant els preus com la tipologia de client que ve ens aportarà ingressos en el futur.
A Valderrama encara té repercussió la Ryder que es va fer l’any 1997
I això que són un camp privat, però tots els camps del seu entorn ho noten. .Tots els aficionats al golf saben que l’última Ryder es va fer a Roma. Aquestes coses no passen en altres esports, i suposa un reconeixement de marca brutal que nos s’aconsegueix amb tots els diners del mon .
Fa uns dies, el president de la Federació Espanyola de Golf, Juan Guerrero-Burgos, assegurava en unl podcast que d’aquí al 2031 hi havia temps suficient per a construir un tercer camp de golf, que seria ideal. També s’ha parlat d’una fusió dels dos camps actuals per fer un recorregut que pugui acollir el públic que vindrà. El tercer camp és un projecte que està sobre la taula, o el descarta?
A la vida no es pot descartar res. Nosaltres tenim els terrenys, crec que al Pla Territorial hi ha encaix, tenim aigua regenerada per regar. Nosaltres no ho descartem, però entenc que hi ha les administracions públiques hi tenen molt a dir. Ara comença la carrera. Sense el tercer camp, les instal·lacions actuals patiran una mica per acollir la Ryder Cup, però hem d’analitzar totes les possibilitats. Seria ideal és dissenyar un camp des de zero, que permetria acollir més espectadors i seria millor per temes de seguretat. Si no el tenim, ens adaptarem, però potser no hi càpiguin tants espectadors com a Roma o París. Tindrem una competició brutal, i si plantegem un esdeveniment amb restriccions, pot semblar una contradicció. Aquí hi ha molts actors en joc. Hi ha la Ryder Cup, que farà unes recomanacions, i proposarà alternatives de mínims, també hi ha les administracions que han estat inversors i partners d’aquesta aventura. Ells ens han dit que ha de ser sostenible i amb impacte social, i per això s’han fet coses que no s’han fet en altres llocs.
Parlant d’inversió pública. Hi ha qui critica les aportacions de les administracions al projecte, prenent com a referència el fracàs que va suposar la Copa Amèrica a Barcelona.
La Copa Amèrica té una setmana de repercussió. Avui no hi ha gent que vingui a Barcelona per a navegar al camp de regates on es va fer la competició. Aquí, la competició també serà de pocs dies, però la repercussió serà molt elevada. Ho serà abans amb proves d’alt nivell, perquè segur que les tres competicions del DP World Tour que es faran abans de la Ryder vindran alguns dels millors jugadors del món. Però la repercussió serà important a llarg termini, perquè portarà molta gent a Girona. La Ryder és una oportunitat que, ben aprofitada, d’aquí a 30 o 40 anys el nom de Camiral i de Girona pels golfistes del món voldrà dir alguna cosa.
Des de grups ecologistes i alguns partits polítics també s’ha criticat molt l’aposta per la Ryder, amb crítiques al golf pel seu model mediambiental. Què els hi diria?
Som una empresa que dona feina a 500 persones, que funciona íntegrament amb aigua reciclada del propi complex i d’una part de la del municipi de Caldes. Una cosa és el prejudici que pot generar a determinats col·lectius el tipus de gent que juga a golf, però no hi hauria d’haver crítiques a la gestió mediambiental. El camp és un espai natural preservat. Jo sóc de Fontetam vinc de família de pagesos, i conec bé la fauna. A Camiral hi ha grívies, un ocell de la família dels tords, que no es troba en altres punts del país perquè són molt apreciats pels caçadors. També tenim llúdrigues als nostres llacs. Fa 15 anys que tenim biòlegs en plantilla només dedicats a això. I no n’hem parlat perquè no ens acusin de greenwashing, però tenim la consciencia molt tranquil·la a nivell mediambiental.
Més enllà de la Ryder, quins projectes té Camiral? Hi ha possibilitats de nous desenvolupaments urbanístics?
La primera fase de Camiral, que eren els dos camps de golf, els dos hotels i la part immobiliària ja està completament esgotat. Queden 8 unitats immobiliàries per construir de les 400 previstes. Si que tenim més terrenys. L’any vinent espero que a la part més al nord, dins el municipi de Vilobí, on hi havia els camps d’entrenament del Girona FC, acabar de fer una transformció per a crear un campus esportiu semblant al que tenim a Quinta do Lago (Portugal). Aquest estiu, per exemple, hi hem tingut les seleccions angleses de futbol i rugby, també hi han passat equips de la Premier League. Per a Camiral, el golf és important, però també altres coses, com un centre de convencions, un wellness center, que és una referència, amb una cambra de criologia i una cambra hiperbàrica. Són instal·lacions que ens han d’ajudar a ser un destí molt potent a nivell esportiu. També plantegem un nou llac natural, on fer activitats com canoa, caiac o padle surf..Tenim terrenys per ampliar insttal·lacions esportives, però som conscients que això només és possible si és un projecte sostenible.
