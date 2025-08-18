Detingut a Lloret un narco fugitiu de Sèrbia que es feia passar per eslovè per evitar la justícia
Estava buscat per tràfic de drogues, residia de manera il·legal a Espanya des de 2017 amb documentació falsa i un NIE fraudulent, fet que va posar en alerta la Policia Local i va permetre a la Policia Nacional confirmar que estava reclamat
Agents de la Policia Nacional han detingut a Lloret de Mar un fugitiu de 41 anys sobre el qual pesava una Ordre Internacional de Detenció (OID) emesa per les autoritats judicials de Sèrbia.
L’individu estava reclamat per complir una condemna de quatre anys de presó per un delicte de tràfic de drogues comès l’any 2016. La detecció d’un NIE fraudulent va alertar la Policia Local, fet que va permetre a la Policia Nacional confirmar la seva condició de fugit i procedir a la detenció.
Sospites d'un NIE
La investigació es va iniciar a principis 7 de juiol, quan la Policia Local de Lloret de Mar va identificar a la via pública un individu amb un NIE que, segons es va constatar posteriorment, havia estat obtingut l’any 2017 mitjançant la presentació d’un passaport eslovè fals.
Atès que la documentació presentada no oferia garanties d’autenticitat, els agents el van traslladar a les dependències de la Policia Nacional per fer una verificació més exhaustiva. Un cop identificat plenament, els agents van procedir a la seva detenció formal, confirmant-se que havia estat residint de manera il·legal a Espanya durant set anys utilitzant documentació falsificada.
Les primeres indagacions ja van fer sospitar de la veracitat dels documents aportats, ateses les contradiccions entre aquests i les declaracions de l’individu.
Per evitar l’acció de la justícia i facilitar presumptament la seva permanència a Espanya, el detingut hauria obtingut documentació falsa, inclòs un passaport eslovè manipulat amb el qual es feia passar per ciutadà d’Eslovènia. A més, hauria aconseguit un NIE (Número d’Identificació d’Estranger) amb dades d’identificació falses.
Davant d’aquestes inconsistències, es van fer gestions amb el Punt Atenes de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres (CGEF), unitat especialitzada en la verificació documental, que va determinar que es tractava d’una falsificació. Això va motivar la seva detenció per part de la Policia Local i la posada a disposició judicial, quedant finalment en llibertat.
Buscat per Sèrbia
Tot i la detenció, la seva identitat no estava plenament confirmada, per la qual cosa es van continuar les gestions per verificar-la completament. El Punt Atenes va informar les unitats de Policia Científica, que mitjançant programes de verificació facial van aconseguir confirmar que es tractava d’un ciutadà serbi buscat per la justícia del seu país.
Un cop obtinguda aquesta informació, el cas es va traslladar al Grup de Fugitius de la Comissaria General de Policia Judicial (CGPJ), que va verificar la vigència de l’ordre de recerca i la resta de dades. Després de la confirmació, el Grup de Fugitius va remetre l'alerta de la Interpol al Grup de Policia Judicial de Lloret de Mar, que ja estava duent a terme la investigació sobre aquesta persona, segons informa el cos policial.
El detingut va ser posat a disposició del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, que en va decretar l’ingrés a presó.
