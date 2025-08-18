Incendi elèctric en un dels CAP de Lloret
El foc, localitzat a la caixa de fusibles, s’ha extingit ràpidament amb un extintor
Ensurt de matinada al CAP Agustí Cabañas i Llobet de Lloret de Mar per un incendi d’origen elèctric.
Els Bombers han activat dues dotacions cap a les dues de la matinada. En arribar al centre ubicat al carrer Girona, el personal sanitari ja es trobava fora de les instal·lacions.
Un cop dins de l’edifici, de tres plantes, els efectius han comprovat que hi havia molt poc fum i han localitzat l’origen de l’incendi en una habitació on hi ha la caixa de fusibles, amb els diferencials ja desconnectats.
Els Bombers han obert l’armari elèctric i han extingit ràpidament el foc amb un extintor. Cap a un quart de quatre de la matinada han donat per finalitzat el servei i han deixat la situació en mans del personal de manteniment.
Tall de subministrament
Tot i que no s’han registrat ferits ni danys personals, el foc ha provocat una interrupció temporal del subministrament elèctric al centre sanitari, segons han indicat els Bombers.
Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Lloret de Mar.
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps