Jordi Calvet (PSC), segon tinent d'alcalde de Blanes, deixa l'ajuntament
Presentarà la dimissió a final de mes perquè "és incompatible amb la meva feina al sector privat"
O. P.
Canvis a l'equip de govern de Blanes. Jordi Calvet (PSC), segon tinent d'alcalde i un dels homes forts del govern liderat per Jordi Hernández, dimitirà de tots els seus càrrecs a finals d'agost i abandonarà la política activa. Calvet assegura que "la dedicació que m'exigeix l'ajuntament és incompatible amb la meva feina al sector privat". Calvet, que és director de Banca Privada a Catalunya d'Andbank, compaginava aquesta amb feina amb l'ajuntament de Blanes, on és regidor d'Hisenda, Cultura, Recursos Humans, Recursos Tecnològics i Comunicació.
Calvet posa fi a cinc anys dedicats a la política, primer a l'ajuntament de Girona, on l'estiu de 2020 va agafar el relleu de la socialista d'Isabel Muradàs com a regidor a l'oposició del grup socialista. Després, va integrar-se com a número cinc a la llista del PSC a Blanes, tot i que acabaria esdevenint un dels principals actius de la candidatura i del pacte de govern signat per PSC, Junts, Grup Blanes i Blanes Sí.
Fonts de l'oposició vinculen la decisió de Calvet amb el malestar intern que hauria generat en el govern municipal un informe dels serveis jurídics advertint de greus irregularitats en un conveni urbanístic de l'anterior legislatura. Segons Calvet, aquesta "és una visió malintencionada" que "no té cap mena de credibilitat". "El meu suport a Jordi Hernández i a l'equip de govern és total", assegura.
Aquest dimarts s'ha convocat una reunió de portaveus del govern on es tractarà la dimissió de Calvet. A partir d'ara, el PSC haurà d'escollir algun dels integrants de la seva candidatura per ocupar la plaça de regidor, i l'alcalde haurà de refer el cartipàs per distribuir les àrees de les que es feia càrrec Calvet.
Al marge de la seva dedicació política i de la feina en el sector financer, ha obtingut alguns èxits com a cineasta. El seu curtmetratge «Takbir» va rebre fa pocs anys desenes de premis a festivals de tot el món. Com a regidor de Cultura, Calvet va impulsar un festival de cinema a Blanes que ja ha viscut dues edicions. Calvet està convençut que l'equip de govern i l'àrea de Cultura seguiran apostant per aquest festival.
