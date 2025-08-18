L’incendi en un comptador elèctric descobreix un cultiu il·legal de marihuana amb 340 plantes en una casa de Tordera
El responsable de la plantació, localitzat a l’interior de l'habitatge estabornit per la deflagració, va ser detingut
Els Mossos van detenir el 12 d’agost un home de 47 anys com a presumpte responsable d’una plantació de marihuana en una casa de Tordera. Alertats per un incendi, una patrulla de la policia local es va acostar a l’habitatge comprovant que les flames havien començat al comptador elèctric, que estava manipulat, i que amenaçaven també les cases veïnes. Un cop extingit el foc per part dels bombers, els agents van entrar a l’habitatge on van localitzar el detingut a terra estabornit per la deflagració. Dos dies després, durant l’escorcoll de l’habitatge, els mossos van localitzar 340 plantes de marihuana, un quilo de cabdells dessecats i els aparells necessaris per produir. El detingut va passar a disposició judicial el 15 d’agost.
