L’incendi en un comptador elèctric descobreix un cultiu il·legal de marihuana amb 340 plantes en una casa de Tordera

Agents dels Mossos enduent-se el detingut

Els Mossos van detenir el 12 d’agost un home de 47 anys com a presumpte responsable d’una plantació de marihuana en una casa de Tordera. Alertats per un incendi, una patrulla de la policia local es va acostar a l’habitatge comprovant que les flames havien començat al comptador elèctric, que estava manipulat, i que amenaçaven també les cases veïnes. Un cop extingit el foc per part dels bombers, els agents van entrar a l’habitatge on van localitzar el detingut a terra estabornit per la deflagració. Dos dies després, durant l’escorcoll de l’habitatge, els mossos van localitzar 340 plantes de marihuana, un quilo de cabdells dessecats i els aparells necessaris per produir. El detingut va passar a disposició judicial el 15 d’agost.

