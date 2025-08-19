Blanes celebra la Festa Major Petita: aquí tota la programació
Del 21 al 24 d'agost s'han programat activitats diverses, des d'havaneres a un concert de Di-Versiones
Blanes celebrarà del 21 al 24 d’agost la Festa dels Copatrons, la Festa Major Petita. S'han programat activitats diverses, des de l'11a Cantada d'Havaneres a un concert del grup Di-Versiones.
La Festa dels Copatrons: Sant Bonós i Sant Maximià tindrà lloc a partir de dijous, però el tret de sortida de caire més esportiu el va donar dissabte passat la multitudinària 40a Caminada Popular Nit de Sant Bonós.
Actes Populars
Els actes populars i tradicionals s’encetaran el dijous 21 d’agost, coincidint amb la celebració de la festivitat de Sant Bonós i Sant Maximià, els copatrons de Blanes. La jornada s’encetaràn amb la ja tradicional ‘Xocolatada Popular’ recuperada l’any 2003. Es farà sota l’Arc dels Copatrons, al Carrer Ample, de 9 a 10 del matí, i és gratuïta.
Posteriorment, hi haurà l’Ofrena Floral Institucional, seguida a les 12 del migdia per l’Ofici Solemne en honor a Sant Bonós i Sant Maximià, a l’Església Santa Maria. La jornada central de la Festa es tancarà amb la Cantada d’Havaneres que aquest 2025 ja ha arribat ja ha superat la primera dècada, ja que serà l’11a edició d’ençà que es va començar a incloure com un dels actes més destacats de la Festa Major Petita. Tindrà lloc a l’escenari que s’alçarà al Passeig de Mar, al tram que hi ha a tocar de la Plaça Catalunya, a partir de les 21 h, comptant amb l’actuació de quatre grups: Barca Mitjana, Arjau, Port Bo i Boira.
Després de la jornada central del 21 d’agost, l’endemà a partir de les 19 h hi haurà la Cercavila ‘Places i Carrers’. Participaran diverses entitats culturals i juvenils, que faran un recorregut pel nucli històric de la ciutat fins arribar a la Plaça d’Espanya. Allà hi haurà una sessió del popular ball ‘Toquen a Córrer’ amb l’Esbart Joaquim Ruyra, acompanyats per la música de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria cap a ¼ de 9 de la nit.
La jornada del divendres es tancarà a partir de les 10 de la nit a l’escenari del Passeig de Mar amb el grup ‘Di-versiones.
Cursa Córrer el Cós
L’endemà dissabte l’activitat es reprendrà a 2/4 de 6 de la tarda amb una Gimcana a càrrec de l’Associació Cultural S’Espurna, al Monument a Joaquim Ruyra del Passeig de la Mestrança. A rengló seguit, hi haurà un dels actes més populars d’aquest cicle festiu recuperat fa unes dècades: la Cursa Córrer el Cós. Compta amb dos escenaris: el Passeig de la Mestrança, a l’alçada del Monument a Joaquim Ruyra i Casa Saladrigas, i l’altre la Plaça de l’Església. Recorrerà el Passeig de Mar i el Carrer Ample fins arribar a la Plaça de l’Església, l’altra escenari d’aquest esdeveniment, ja que és aquí on arriben els i les participants.
Després de la cursa, la jornada del dissabte es clourà a quarts d’onze de la nit, amb la Quina Musical a càrrec de Sa Colla Brava que es farà a la Plaça d’Espanya.
Per últim, el cicle de la Festa Major Petita es tancarà el diumenge amb la Vermutada Popular organitzada per la Colla Gegantera, que començarà a les 12 del migdia a la Plaça d’Espanya, amb una sessió de micro obert a càrrec d’Òmnium Cultural Selva Marítima, que finalment es tancarà amb la música en directe que tocarà el grup blanenc ‘The Bonet’s’.
