Un cotxe envesteix un cabirol a l’AP-7 a l’altura de Fogars

El vehicle ha patit danys en el xoc

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Fogars de la Selva

Un cotxe va envestir aquest dilluns a la nit un cabirol que va irrompre a l’AP-7, a l’altura de Fogars de la Selva. L’impacte va provocar importants danys materials al vehicle.

Segons els Bombers, el conductor no va resultar ferit. En canvi, l’animal va morir arran del xoc.

A la zona també hi van actuar els Mossos d’Esquadra de Trànsit i els Bombers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents