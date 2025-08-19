Un cotxe envesteix un cabirol a l’AP-7 a l’altura de Fogars
El vehicle ha patit danys en el xoc
Un cotxe va envestir aquest dilluns a la nit un cabirol que va irrompre a l’AP-7, a l’altura de Fogars de la Selva. L’impacte va provocar importants danys materials al vehicle.
Segons els Bombers, el conductor no va resultar ferit. En canvi, l’animal va morir arran del xoc.
A la zona també hi van actuar els Mossos d’Esquadra de Trànsit i els Bombers.
