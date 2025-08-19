Lloret de Mar, l'escenari escollit per a una minisèrie de Netflix i anuncis de Zalando o Mango
El municipi ha acollit 22 produccions audiovisuals en el primer semestre de l'any
Una nova minisèrie de Netflix, "El problema final", campanyes de marques com Mango, Zalando, El Corte Inglés o Azzaro són algunes de les 22 produccions audiovisuals que s'han realizat el primer semestre del 2025 a Lloret de Mar i que s'han tancat des del Lloret Film Office. Només la minisèrie va suposar un centenar de persones al municipi.
Es tracta de produccions audiovisuals diverses, des de sessions fotogràfiques, rodatges de sèries i programes de televisió.
La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan constata que “suposen un impacte econòmic i promocional que reforça la imatge del municipi com a plató privilegiat de la Costa Brava, proper a Barcelona i amb una infraestructura hotelera i de serveis preparada per a les necessitats específiques d’aquesta indústria”.
Entre les localitzacions més utilitzades destaquen Cala Boadella, Santa Cristina, Treumal, Cala Canyelles i els Jardins de Santa Clotilde, espais que combinen patrimoni, paisatge i atractiu visual per a tota mena de produccions.
I per Lloret Film Office, el projecte més rellevant ha estat el rodatge per a Netflix de l'adaptació de l’obra d’Arturo Pérez-Reverte, "El problema final" que es va rodar a la casa privada de Can Roviralta i els Jardins de Santa Clotilde. Està protagonitzada per José Coronado, Maribel Verdú i Gonzalo de Castro. Es tracta d'una minisèrie de cinc capítols del gènere de 'thriller'. Al llarg de tres setmanes, Lloret es va transformar en una illa de la costa balear dels anys 50. La minisèrie explica com un actor que fa de Sherlock Holmes haurà de convertir-se en un autèntic detectiu per descobrir qui hi ha al darrera d'un conjunt de morts que estan passant a l'illa.
Fins a un centenar de professionals van participar en el rodatge, el que des de Lloret Film, remarquen que suposa una ocupació directa en allotjaments, càterings i altres proveïdors locals.
Lloret també ha estat l'escenari de campanyes publicitàries per a marques com Zalando, Mango, Bershka, El Corte Inglés, ISDIN Pediatrics, Brita, Azzaro, Unión Suiza, Cisalfa, Julià Perfumeries, Hess Natur o Veri, entre d’altres. També s’hi han dut a terme rodatges documentals, curtmetratges i projectes creatius per a firmes internacionals.
Amb més de 20 anys de trajectòria, el Lloret Film Office consolida el seu paper com a oficina de referència a la Costa Brava. Des de l'Ajuntament remarquen que, "amb aquesta activitat creixent i una nova web operativa, Lloret reforça la seva aposta per a atreure més rodatges i posicionar-se com a destinació clau per a la indústria audiovisual internacional".
