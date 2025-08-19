Lloret obre 35 expedients per empadronaments il·legals
Les diligències de la Policia Local s’han traslladat al Jutjat d’Instrucció que han detectat casos de "venda de padró" i falsificació documental
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha intensificat la lluita contra els empadronaments il·legals al municipi i ja ha obert 35 expedients que han permès a la Policia Local obrir diligències i traslladar-les al Jutjat d’Instrucció.
Des de principis d’aquest any, el consistori treballa amb un pla d’actuació específic per fer front a les irregularitats en el Padró d’Habitants. El regidor responsable de l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania), Frederic Guich, la responsable del servei i el Cap d’Estrangeria de la Comissaria de la Policia Nacional de Lloret es reuneixen de manera periòdica per analitzar la situació i coordinar actuacions conjuntes amb la Policia Local i altres cossos de seguretat.
Indicis: el 2024
Els primers indicis es van detectar a finals de l’any passat, quan es van identificar diversos casos de falsificació documental vinculats a contractes de lloguer i autoritzacions de propietaris. L’objectiu era aconseguir de manera fraudulenta la inscripció al Padró. A més, es va descobrir la pràctica coneguda com a “venda del padró”, mitjançant la qual alguns propietaris o llogaters permetien empadronar-hi persones que no residien realment a l’habitatge.
Infraccions greus i delictes
El regidor Frederic Guich ha subratllat que «aquestes actuacions constitueixen infraccions greus tant en l'àmbit administratiu com penal, ja que poden incloure delictes de falsedat documental i afavoriment de la immigració il·legal».
El procediment establert ha permès que els expedients oberts derivin en diligències policials i que aquestes es traslladin directament al Jutjat d’Instrucció per la seva tramitació corresponent. Actualment, ja hi ha oberts més d’una trentena d’expedients relacionats amb aquests casos.
Aquests expedients permeten obrir diligències a la Policia Local que després es deriven al Jutjat d’Instrucció. L'Ajuntament remarca en un comunicat que el Padró és un registre administratiu essencial, ja que acredita la residència al municipi i dona accés a tràmits d’estrangeria, serveis socials, prestacions de salut, habitatge, escolarització i processos com l’arrelament o el reagrupament familiar.
En aquest sentit, l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha insistit que «la veracitat d’aquest registre és fonamental per garantir la correcta planificació dels serveis públics i la igualtat d’oportunitats entre tots els veïns i veïnes de Lloret de Mar» i ha assegurat que l’Ajuntament «actuarà amb fermesa contra qualsevol ús fraudulent del padró», remarca en nota de premsa.
