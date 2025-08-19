Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
El 25è aniversari del joc se celebrarà el 26, 27 i 28 de setembre al pavelló de Sant Dalmai
Mireia Guàrdia
El “geocaching” (paraula anglesa que en català es pot traduir per geocerca) és una activitat a l’aire lliure que consisteix en la cerca de tresors que hi ha amagats a diverses localitzacions d’arreu del món. Nascuda a la ciutat de Portland (Oregon, Estats Units d’Amèrica) el 3 de maig de 2000, aquest any se celebra el vint-i-cinquè aniversari del naixement del joc amb trobades a diversos països tant europeus com americans. L’Associació Gironina de Geocaching ha escollit Vilobí d’Onyar per organitzar la trobada on hi ha previstes l’assistència d’unes tres-centes persones. Així doncs, el cap de setmana del 26 al 28 de setembre se celebrarà al pavelló municipal de Sant Dalmai el GiroAplec Vilobí d’Onyar 2025, una trobada d’aficionats a la geocerca.
Trobar tresors al món real
El “geocaching” va néixer l’any 2000 als Estats Units, quan el govern va suprimir la disponibilitat selectiva dels seus satèl·lits que impedia als navegadors GPS (Sistema de Posicionament Global) localitzar res amb precisió. Per celebrar l’acte de supressió del govern de Bill Clinton, David Ulmer, usuari del GPS, va proposar un joc a la resta d’usuaris. Es tractava de trobar un tresor amagat als voltants de la seva ciutat, Portland, a partir d’unes coordenades prèvies que en facilitaven la posició. En pocs dies, vàries persones ja havien trobat la caixa amagada i havien deixat registrada la seva troballa en un petit llibre al costat del tresor. El setembre d’aquell mateix any, Jeremy Irish un altre usuari a qui li va agradar el joc, va crear el web geocaching.com, un espai on es poden registrar els tresors en mapes i que ofereix la possibilitat d’anar actualitzant tots els nous geoamagatalls que van sorgint.
Actualment, qualsevol persona que vulgui hi pot jugar; en només crear-se un compte a la plataforma ja pot anar a buscar el tresor amagat en les coordenades obtingudes. A canvi, quan el trobi, el jugador ha de deixar una altra cosa perquè la trobi el següent i deixar-ne constància amb el seu nom en una llista que trobarà, així es pot portar el control dels jugadors que han trobat aquest mateix objecte.
Montserrat la primera localització de la península
A Catalunya i Espanya, el primer objecte amagat va ser a Montserrat pel professor de la UPC Francesc Comellas el 2001. “M’agrada molt passejar per la muntanya i, un dia, vaig llegir el que havia fet Jeremy Irish i vaig pensar que era una bona idea amagar algun d’aquests tresors a Catalunya. Va resultar que vam ser els primers a fer-ho, no tan sols a Catalunya sinó també a Espanya” explica Comellas en una entrevista publicada per la universitat. El professor assegura que van escollir Montserrat, concretament a la regió de les agulles, perquè "tot i ser un lloc una mica difícil de trobar té un paisatge espectacular".
El GiroAplec Vilobí d’Onyar 2025
L’Associació Gironina de Geocaching és l’encarregada d’organitzar trobades, jornades de formació, fomentar l’intercanvi d’experiències i la relació entre practicants de l’activitat de geocerca a les comarques gironines. Per aquest 25è aniversari, l’associació preveu organitzar una gran festa el cap de setmana del 26 al 28 de setembre amb una gran varietat d’activitats: cerca de geoamagatalls ubicats en zones properes, exposicions diverses relacionades amb el joc, gimcanes, activitats per a la mainada i un sopar amb actuacions musicals.
