Detinguts dos homes a Blanes minuts després d’un intent de robatori en un taller mecànic
La Policia Local va localitzar els sospitosos gràcies a l’avís i la descripció detallada d’un ciutadà que va presenciar els fets al polígon industrial
Agents de la Policia Local de Blaneshan detingut dos homes per un presumpte delicte de temptativa de robatori amb força en un taller mecànic situat al polígon industrial de la ciutat.
Els fets es van produir la matinada del dimecres 13 d’agost, al voltant de dos quarts d’una, quan una patrulla de trànsit del cos, que feia una ronda de vigilància per la zona, va ser requerida per un ciutadà. Aquesta persona havia presenciat com dues persones accedien il·legalment a l’interior del taller i, poc després, fugien corrents en direcció a l’estació de tren. El testimoni va proporcionar als agents una descripció molt detallada dels dos individus.
Amb aquesta informació, la Policia Local va activar un dispositiu de recerca amb la col·laboració d’altres patrulles. Pocs minuts després, van localitzar dues persones en una zona propera que coincidien plenament amb la descripció facilitada. Durant la seva identificació, els agents van trobar indicis clars d’un intent de robatori, així com eines i objectes susceptibles d’haver estat utilitzats per forçar l’entrada al taller.
Mentrestant, una patrulla dels Mossos d’Esquadra es va desplaçar fins al taller i va confirmar que havia saltat l’alarma de seguretat del local minuts abans, coincidint amb el moment en què el ciutadà havia vist els sospitosos accedint-hi.
Captats per les càmeres
Posteriorment, el responsable del taller es va presentar a la prefectura de la Policia Local de Blanes per formalitzar la denúncia. També va aportar les imatges enregistrades per la càmera de vigilància, on es pot veure dues persones saltant la tanca de l’establiment i accedint al recinte. En activar-se l’alarma, les imatges mostren com surten corrents de l’interior.
Amb totes aquestes proves, es va procedir a la detenció dels dos homes, amb nacionalitat d’una república de l’Europa de l’Est i amb diversos antecedents, com a presumptes autors d’un delicte de temptativa de robatori amb força.
La Policia Local de Blanes ha volgut agrair en un comunicat la col·laboració del ciutadà que va alertar la patrulla, fet que va ser clau per a la ràpida actuació policial i la detenció dels sospitosos. En l’operatiu van intervenir tres patrulles del cos policial municipal.
