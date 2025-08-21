Un cotxe d’alta gamma xoca amb un senglar a l'A-2 a Caldes i el conductor resulta ferit
Una ambulància va traslladar el jove de 20 anys, ferit lleu, a l’hospital Santa Caterina de Salt.
Un jove de 20 anys va resultar ferit la nit d’aquest dimecres després de patir un accident de trànsit a l’A-2, al seu pas per Caldes de Malavella, quan el cotxe d'alta gamma que conduïa va topar amb un senglar. Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de dotze de la nit, en sentit Barcelona.
El conductor circulava amb un BMW Coupé per l’autovia quan un senglar li va travessar sobtadament la via. L’impacte amb l’animal li va fer perdre el control del vehicle, que va acabar accidentat.
El sistema d’alerta automàtica del cotxe va contactar amb el telèfon d’emergències 112, i els Bombers van poder parlar directament amb el jove, que els va explicar el que havia passat. Un cop localitzat, els efectius el van excarcerar i el van treure de l’interior del vehicle. El cotxe va patir força danys.
Fins al lloc dels fets també s’hi van desplaçar dotacions dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Segons els Bombers, el jove presentava diverses contusions i va ser traslladat a l’Hospital Santa Caterina de Salt per rebre atenció mèdica.
