Dos dies d'espectacle lumínic amb 300 drons al Lloret Drone Festival
L'esdeveniment se celebrarà el 12 i 13 setembre a la platja
El Lloret Drone Festival se celebrarà el 12 i 13 de setembre a partir de les nou del vespre a la platja amb un espectacle lumínic en el qual intervindran 300 drons.
El show arribarà de la mà de l’empresa CroStars Aerial Shows SL, que crearan diferents experiències visuals que desafiaran la imaginació de tots els assistents.
La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, ha explicat que “serà a la platja de Lloret, a l’alçada del Club Nàutic, en un espectacle en el qual un eixam de drons, de manera sincronitzada i acompanyats d’una banda sonora que farà més immersiva l’experiència, il·luminarà la badia de Lloret dibuixant diferents imatges que no deixaran ningú indiferent”. Es tracta d’un esdeveniment que, a més, destaca per la seva sostenibilitat, ja que no genera residus ni sorolls estridents i, per tant, és respectuós amb el medi ambient.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, convida tothom a gaudir de l’esdeveniment. Assenyala que “continuem apostant pel Lloret Drone Festival, un esdeveniment d’alt valor afegit, singular i diferenciador, i que genera un fort impacte econòmic a la població" i ha afegit que "aquest esdeveniment ja s’ha convertit en un fix del calendari lloretenc que aplega a milers de persones per gaudir i compartir-ho amb família i amics”.
